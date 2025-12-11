Advertisement
trendingNow13037519
Hindi NewsदेशWeather Update: कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; यहां IMD का बड़ा अलर्ट

Weather Update: कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; यहां IMD का बड़ा अलर्ट

Weather Latest Update:  मौसम विभाग ने कई जगहों पर ठंड को लेकर लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है. राजधानी दिल्ली में भी धुंध रहने वाली है. वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 11, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; यहां IMD का बड़ा अलर्ट

Weather Update: भारत के कई राज्यों में जहां इन दिनों ठंड से हालत है तो वहीं कई जगहों पर शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है. बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर 2025 से अगले 3 दिनों तक यूपी-बिहार और झारखंड में ठंडक बढ़ने वाली है. इसको लेकर पूर्वी भारत के 13 शहरों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. सुबह के समय यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

यहां छाए रहेंगे बादल 

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार 13 दिसंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में काले बादल छाए रह सकते हैं. इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून, मनाली और शिमला में भी काले बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और उत्तराखंड के चमोली और नैनीताल में भी घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के पूर्णिया, पटना, गया और भागलपुर में भी कोहरा छाए रहने की संभावना है.   

ये भी पढ़ें- दुनिया के बेस्ट फूड प्लेस में शामिल हुआ दक्षिण भारत, अपनी ट्रिप में इन 5 स्वादिष्ट व्यंजन का जरूर लें जायका  

Add Zee News as a Preferred Source

 

राजधानी में छाएगी धुंध 

भारत की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 से शनिवार 13 दिसंबर 2025 तक हल्की धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान सुबह के समय हल्की ठंडी देखी जा सकती है. शनिवार 13 दिसंबर 2025 को यहां आसमान में काले बादल छाए रहने की संभावना है. यूपी में भी मौसम विभाग ने अयोध्या, अमेठी, कुशीनगर और बरेली में शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को बादलों की आवाजाही रहने की संभावना जताई है.    

ये भी पढ़ें- इस नॉर्थईस्ट राज्य के लिए बेहद छोटा है खूबसूरती शब्द,  एक बार घूम लिए तो नहीं करेगा वापस आने का मन   

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम? 

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इन दिनों काफी ठंड पड़ रही है. बर्फबारी के चलते यहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उत्तराखंड में भी 12 दिसंबर 2025 को मौसम बिगड़ने की संभावना है. रुद्रप्रयाग, मसूरी और नैनीताल में भी तापमान में भारी गिरावट देखी गई है. चमोली में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है. कश्मीर की बात करें तो  यहां 13-15 दिसंबर 2025 के बीच ईऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा