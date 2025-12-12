Weather Update: वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां ठंड का पड़ेगा भारी अटैक

Weather Latest Update: पहाड़ों में इन दिनों बर्फबारी और ठंडक ने लोगों को परेशान किया है. वहीं अब जल्दी यहां बारिश भी दस्तक देने वाली है. IMD ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है.
Trending Photos
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. IMD की ओर से 13-15 दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान पहाड़ियों में कोहरा भी छाए रह सकता है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बादलों के छाए रहने की संभावना है.
दिल्ली NCR में भी सर्दी बढ़ने लगी है. शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 की सुबह यहां कोहरा छाए रहा. मौसम विभाग के मुताबिक तापमान गिरने से दिल्ली NCR में लगातार ठंडक बढ़ रही है. वहीं अगले 3 दिन में भी तापमान लुढ़क सकता है. NCR में 12-15 दिसंबर 2025 तक हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. प्रदूषण की बात करें तो यहां AQI 332 के पार पहंुच चुका है. अगले 6 दिनों तक दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब रहने की संभावना है.
ये भी पढ़ें- खत्म हुआ लंबे समय का इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
हाड़ों पर नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आंशिक प्रभाव दिखाई दे सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक 13-15 दिसंबर 2025 तक यूपी के कई राज्यों में कोहरा छाए रहने की संभावना है, हालांकि पूर्वी हिस्सों में धुंध और कोहरे के चलते दृश्यता प्रभावित होगी, जिसके चलते ट्रेनें देर से चलेंगी. बिहार में भी इन दिनों शीतलहर चल रही है, जिसके चलते धूप में भी लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है. IMD के मुताबिक मिथिलांचल समेत कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी.
ये भी पढ़ें- MNREGA: मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में पेश होगा प्रस्ताव, जानें क्या रखा जाएगा नाम
कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 13 दिसंबर 2025 को पश्चिमी हिमालय की तरफ बढ़ने वाला है. वहीं लद्दाख समेत जम्मू-कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 14 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं उत्तराखंज में भी हल्की बारिश देखी जा सकती है. 21 दिसंबर 2025 से मध्य भारत के कई इलाकों में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.