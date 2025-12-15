Weather Update: कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां होगा बुरा हाल

Weather Latest Update: देश के कई राज्य इस वक्त बढ़ती ठिठुरन का सामना कर रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक NCR समेत कई इलाकों में कोहरा और धुंध छाए रहने वाला है.
Trending Photos
Weather Update: देशभर में इस वक्त कई जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी देखी गई है. इसके अलावा छत्तीसगढ़, असम, तेलंगाना और बिहार में भी रात के समय तापमान बढ़ने की स्थिति देखी गई है. दिल्लील NCR की बात करें तो यहां अचानक से बढ़ी ठंड और प्रदूषण ने लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है.
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 16 दिसंबर 2025 को मौसम साफ रह सकता है. वहीं सुबह के समय अधिकतर इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इसके अलावा सुबह शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है. AQI की बात करें तो दिल्ली NCR में इस वक्त स्थिति गंभीर बनी हुई है. एयर क्वालिटी 500 के पार जा चुकी है. वहीं अगले 6 दिन भी यहीं स्थिति बनी रह सकती है.
ये भी पढ़ें- ऋषिकेश, बेंगलुरु, मुंबई... 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जा चुके हैं ये 5 भारतीय ट्रेवल डेस्टिनेशन, आप भी मार सकते हैं 1 राउंड ट्रिप
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है. इसके बाद आने वाले 4 दिनों में वापस टेंपरचर 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. गुजरात में भी अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव की संभावना नहीं है. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी भारत, मध्य भारत और महाराष्ट्र में भी अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.
ये भी पढ़ें- Cold Wave Alert: कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 16-30 दिसंबर 2025 की सुबह घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 16-18 दिसंबर 2025 के बीच सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में 16-17 दिसंबर 2025 की सुबह घना कोहरा छाए रह सकता है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 16-18 दिसंबर 2025 तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.