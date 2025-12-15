Advertisement
trendingNow13041974
Hindi NewsदेशWeather Update: कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां होगा बुरा हाल

Weather Update: कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां होगा बुरा हाल


Weather Latest Update: देश के कई राज्य इस वक्त बढ़ती ठिठुरन का सामना कर रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक NCR समेत कई इलाकों में कोहरा और धुंध छाए रहने वाला है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 15, 2025, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां होगा बुरा हाल

Weather Update: देशभर में इस वक्त कई जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी देखी गई है. इसके अलावा छत्तीसगढ़, असम, तेलंगाना और बिहार में भी रात के समय तापमान बढ़ने की स्थिति देखी गई है. दिल्लील NCR की बात करें तो यहां अचानक से बढ़ी ठंड और प्रदूषण ने लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है.  

दिल्ली में ठंड और प्रदूषण से बुरा हाल 

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 16 दिसंबर 2025 को मौसम साफ रह सकता है. वहीं सुबह के समय अधिकतर इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इसके अलावा सुबह शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है. AQI की बात करें तो दिल्ली NCR में इस वक्त स्थिति गंभीर बनी हुई है. एयर क्वालिटी 500 के पार जा चुकी है. वहीं अगले 6 दिन भी यहीं स्थिति बनी रह सकती है.    

ये भी पढ़ें- ऋषिकेश, बेंगलुरु, मुंबई... 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जा चुके हैं ये 5 भारतीय ट्रेवल डेस्टिनेशन, आप भी मार सकते हैं 1 राउंड ट्रिप 

Add Zee News as a Preferred Source

 

तापमान में आई गिरावट 

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है. इसके बाद आने वाले 4 दिनों में वापस टेंपरचर 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. गुजरात में भी अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव की संभावना नहीं है. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी भारत, मध्य भारत और महाराष्ट्र में भी अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.  

ये भी पढ़ें- Cold Wave Alert: कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा  

 

घने कोहरे का अलर्ट 

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 16-30 दिसंबर 2025 की सुबह घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 16-18 दिसंबर 2025 के बीच सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में 16-17 दिसंबर 2025 की सुबह घना कोहरा छाए रह सकता है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 16-18 दिसंबर 2025 तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.   

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
Nitin Nabeen
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह