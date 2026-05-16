मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी, डरा देगी IMD की चेतावनी

Weather Latest Update: मौसम विभाग ने मई के महीने में कई राज्यों में तूफान का अलर्ट जारी किया है. खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार इसकी चपेट में आ सकते हैं. पहाड़ों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. वहीं दिल्ली NCR में गर्मी बढ़ने की संभावना है.
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Today Weather Update: दिल्ली-यूपी, राजस्थान और बिहार जैसे कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं. हालांकि, पूर्वोत्तर में इन दिनों बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. बता दें कि असम में बाढ़ के चलते 23 हजार लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग ने बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तूफानी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक बिहार में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. वहीं यूपी में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्ता से हवा चलने की संभावना है.
दिल्ली NCR की बात करें तो यहां आज शनिवार ( 16 मार्च 2026) को काले बादल छाए रहने की संभावना है. यहां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. हालांकि, अगले 3-4 दिनों में दिल्ली NCR के मौसम में बदलाव देखा जा सकता है और यहां का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आज की बात करें तो NCR में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जो 18 मई 2026 तक 43 डिग्री तक पहुंच सकता है. आने वाले कुछ दिनों तक बढ़ते टेंपरेचर से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.
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उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आगरा, मथुरा, कानपुर, कुशीनगर,बलरामपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, कौशाम्बी, आजमगढ़, सोनभद्र, फतेहपुर और मऊ में बारिश समेतच तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 6065 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है. वहीं लखनऊ में आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. बिहार में सिवान, पटना, भोजपुर, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सारण, शिवहर, सहरसा, भागलपुर, जमुई, दरभंगा, मधुबनी, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, मुंगेर, बांका और रोहतास जैसे इलाकों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चल सकती है.
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मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, सोलन, कांगड़ा, चंबा, मंडी, बिलासपुर और ऊना में भारी बारिश के साथ ही तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मनाली में आज अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सयस रह सकता है. वहीं यहां न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
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