Weather Update: अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; मौसम विभाग ने किया अलर्ट

Weather Update: अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; मौसम विभाग ने किया अलर्ट

Weather Latest Update: देशभर में इन दिनों ठंड और बारिश का प्रकोप फैला हुआ है. इसको लेकर मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट जारी किया है. यहां घना कोहरा छाए रहने वाला है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 17, 2025, 05:02 AM IST
Weather Update: अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; मौसम विभाग ने किया अलर्ट

Today Weather Update: देशभर में इन दिनों मौसम लोगों को अलग-अलग तरह से सता रहा है. कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं घना कोहरा और शीतलहर ने आफत मचाई है. उत्तर भारत में इन दिनों ठंड से काफी मुश्किलें बढ़ी हैं. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं मौसम विभाग की ओर से 5 राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है. 

दिल्ली में कैसा रहने वाला है मौसम? 

दिल्ली में इस वक्त कई प्रमुख जगहों पर स्थिति बेहद चिंताजनक स्थिति में है. मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार 17 दिसंबर 2025 को राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ ही रहने वाला है. अधिकतम तापमान की बात करें तो दिल्ली में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. इसके अलावा सुबह के समय 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने वाली है. 

ये भी पढ़ें- जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC ने लोकसभा और राज्यसभा को भेजा नोटिस

यहां कोहरे का अलर्ट 

मौसम विभाग ने 18 शहरों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें बिहार के जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया और पटना शामिल है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाराबंकी,सहारनपुर, इटावा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज शामिल है. इन इलाकों में घना कोहरा सुबह के समय मुसीबत बढ़ाएगा. पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मनाली ौर शिमला में कोहरे को लेकर सावधान रहने की सलाह दी गई है. हरियाणा के गुरुग्राम में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है.   

ये भी पढ़ें- MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा

इन 5 राज्यों में होगी बारिश 

मौसम विभाग की ओर से बुधवार 17 दिसंबर 2025 को तमिलनाडु, जम्मू- कश्मीर, पुडुचेरी अंडमान और निकोबार समेत केरल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. बरसात के चलते मछुआरों से भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. संभावना है कि बारिश के चलते कई जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं अंडमान- निकोबार में 17 दिसंबर 2025 की देर रात और गुरुवार 18 दिसंबर 2025 को 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से हवा चल सकती है.    

Weather

