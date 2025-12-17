Weather Update: घने कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; इस बार सिर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?

Advertisement
Weather Latest Update: ठंड के चलते इन दिनों कई राज्यों में लोगों की मुसीबत बढ़ी है. मौसम विभाग ने इसको लेकर कई शहरों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 17, 2025, 06:57 PM IST
Weather Update: देश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है. कई जगहों पर कोहरे और शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ी है. दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है. कई राज्यों में तो बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है. दिल्ली में तो इस वक्त प्रदूषण से बुरा हाल है. 

दिल्ली का मौसम 

दिल्ली में गुरुवार 18 दिसंबर 2025 को मौसम का मिजाज बदलने वाला है. सुबह से लेकर शाम तक आसमान में बादल छाए रहने वाले हैं. वहीं घने कोहरे के चलते सुबह के समय दृश्यता घटकर 50 मीटर तक पहुंच जाएगी. ऐसे में लोगों को गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी होगी. प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में अभी भी AQI कम होता नहीं दिख रहा है. 17 दिसंबर 2025 को AQI 200 के पार रहा. प्रदूषण को देखते हुए लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. 

इन राज्यों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. बारिश को देखते हुए मछुआरों को समुद्र के किनारे से बचने के लिए कहा गया है. इसके अलावा आम लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा है. बारिश के चलते आसपास वाले राज्यों के तापमान में कमी देखी जा सकती है.  पहाड़ों में भी तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है. 

इन शहरों में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर और अयोध्या में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने वाली है. इसके साथ ही चंडीगढ़, पंजाब और अमृतसर में भी घना कोहरा छाए रहने वाला है. उत्तराखंड के मसूरी में भी धुंध छाए रहने वाली है. 

 

