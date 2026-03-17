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Hindi Newsदेश18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा कहर

18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा कहर

Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देश का मौसम मिला-जुला बना हुआ है. ऐसे में 18 मार्च 2026 भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है. एक तरफ उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मध्य और दक्षिण भारत में गर्मी बढ़ सकती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:48 PM IST
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18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा कहर

Western Disturbance IMD Alert: मार्च का महीना आधे से ज्यादा बीच चुका है और मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. IMD के अनुसार, 17 मार्च की रात एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर 18 और 19 मार्च 2026 को देश के कई राज्यों में दिखेगा. कल, यानी 18 मार्च 2026 को अलग-अलग राज्यों में मिला-जुला मौसम रहने वाला है. एक तरफ उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है. वहीं दूसरी तरफ मध्य और दक्षिण भारत में गर्मी बढ़ने वाली है. 

उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की और मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है. वहीं हिमाचल प्रदेश में ओले पड़ने की संभावना है. वहीं दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और 20 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 

मध्य और पूर्वी भारत का मौसम

मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बारिश के साथ 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. मुंबई, ठाणे और पालघर में बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है. रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में IMD ने येली अलर्ज जारी किया है. वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 

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आज कैसा रहा मौसम?

आज यानी मंगलवार, 17 मार्च 2026 को भी देश में मौसम मिला-जुला रहा. उत्तर भारत के कई राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखा. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई. दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में बादाल छाए रहे. वहीं दूसरी तरफ मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी हुई थी.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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