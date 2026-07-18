/हीटवेव से राहत, लेकिन खतरे की आहट... संडे को इन 13 राज्यों में यू टर्न लेगा मौसम, भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा भी स्थगित

Weather Update: देशभर में भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने राहत भरा अलर्ट दिया है. IMD के मुताबिक, कल रविवार ( 19 जुलाई 2026) को उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश के साथ तूफान की भी संभावना है. तेज आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर सकते हैं.
कल रविवार का दिन, जब अधिकतर लोगों की छुट्टियां होती हैं. स्कूल-कॉलेजों के साथ कई दफ्तर भी बंद होने के चलते काफी लोग घूमने के लिए निकलते हैं. ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें.
मौसम विभाग ने यूपी-बिहार राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन 13 राज्यों में भारी बारिश समेत आंधी का अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर IMD ने लोगों से गाड़ियों से ट्रैवल करने में परहेज करने के लिए कहा है. कई राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं.
दिल्ली में भले ही इस महीने की शुरआत में बारिश देखी गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां एक बार फिर चिपचिपी गर्मी शुरू हो गई है. इस बीच IMD ने रविवार को राजधानी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके चलते लोगों को तपती गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिल सकती है. दिल्ली में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा भी चल सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
यूपी बिहार की बात करें तो यहां भी भारी बारिश के साथ आंधी -तूफान की संभावना है. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, संभल, बदायूं, मेरठ, आगरा, कानपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भारी बारिश की संभावना है.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) अगले 6–7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियाँ बनी रहने की संभावना है।
(ii) अरुणाचल प्रदेश तथा असम एवं मेघालय में 18 जुलाई को; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 18 एवं 19 जुलाई को;… pic.twitter.com/X8KrWiIm5l
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 18, 2026
बिहार में अररिया, मुंगेर, खगड़िया, वैशाली, मुजफ्फरपुर,गया, दरभंगा, मधुबनी, पटना, बक्सर, सिवान,कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय और भोजपुर में भारी बारिश समेत आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. झारखंड में भी धनबाद, बोकारो,रांची, साहेबगंज, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और हजारीबाग में बारिश-आंधी का अलर्ट है.
पहाड़ों में भी 19-20 जुलाई 2026 तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के मंडी, किन्नौर, ऊना, शिमला, चंबा, सोलन, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश और आंधी को लेकर संभावना जताई है. वहीं उत्तराखंड के चंपावत, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी मौसम विभाग ने 19-21 जुलाई 2026 तक कई इलाकों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है. इसमें किश्तवाड़, कठुआ, जम्मू, पुंछ, गांदरबल, अनंतनाग, डोडा, बारामूला, बडगाम, उधमपुर, कुपवाड़ा और पुलवामा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां श्रीनगर में कल 19 जुलाई 2026 को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है.
जम्मू में मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई 2026 से स्थगित कर दी है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से स्थगित की है. ऐसे में कल से बालटाल और चंदनवाड़ी बेस कैंप से तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
Adverse Weather Forecast: Shri Amarnathji Yatra to remain suspended from July 19, 2026
SRINAGAR, JULY 18: In view of inclement weather forecast issued by India Meteorological Department (IMD), Shri AmarnathjiYatra shall remain temporarily suspended fromboth the Pahalgam and…
— Information & PR, J&K (@diprjk) July 18, 2026
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि यात्रा फिर से शुरू करने के बारे में बात करते हुए कहा कि मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौसम की स्थितियों का आकलन करने के बाद उचित समय पर इसकी जानकारी दी जाएगी.