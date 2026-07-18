/हीटवेव से राहत, लेकिन खतरे की आहट... संडे को इन 13 राज्यों में यू टर्न लेगा मौसम, भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा भी स्थगित

पहाड़ों में भी 19-20 जुलाई 2026 तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के मंडी, किन्नौर, ऊना, शिमला, चंबा, सोलन, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश और आंधी को लेकर संभावना जताई है. वहीं उत्तराखंड के चंपावत, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी मौसम विभाग ने 19-21 जुलाई 2026 तक कई इलाकों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है. इसमें किश्तवाड़, कठुआ, जम्मू, पुंछ, गांदरबल, अनंतनाग, डोडा, बारामूला, बडगाम, उधमपुर, कुपवाड़ा और पुलवामा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां श्रीनगर में कल 19 जुलाई 2026 को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है.