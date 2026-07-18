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हीटवेव से राहत, लेकिन खतरे की आहट... संडे को इन 13 राज्यों में यू टर्न लेगा मौसम, भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा भी स्थगित


19 July 2026 Weather Update: तपती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पहाड़ों में भी अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है. खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:45 PM IST
हीटवेव से राहत, लेकिन खतरे की आहट... संडे को इन 13 राज्यों में यू टर्न लेगा मौसम, भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा भी स्थगित

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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