पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां असम-मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में बारिश की संभावना है. इनमें से कई जगहों पर भारी बरसात की भी संभावना है. इसके चलते असम-मेघालय के कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति भी हो सकती है. इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात जैसे पश्चिमी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है. मुंबई समेत वहां आसपास के इलाकों में रुक-रुककर बारिश की बूंदें पड़ सकती हैं. मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी-तटीय इलाकों में भी हल्की से भारी बारिश की संभावना है.