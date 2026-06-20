Weather Update: भारत में अब कई जगहों पर मानसून धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. रविवार ( 21 जून 2026) को भी देश के अधिकतर इलाकों में मॉनसून से जुड़ी गतिविधियां जारी रहने वाली हैं. मौसम विभाग ( IMD) के मुताबिक, रविवार को तकरीबन 20 राज्यों में बारिश होने की संभावना है. मानसून के चलते दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी.
IMD ने कई इलाकों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है. ऐसे में खराब मौसम को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासतौर से उन इलाकों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जहां भारी बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है.
बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे उत्तरी इलाकों में हलकी से तेज बारिश देखने को मिल सकती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी हिस्सों में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. इसके चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड और ट्रैफिक ब्लॉक होने का खतरा भी है. राजस्थान में भी कई इलाकों में हल्की-फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
पूर्वी और मध्य भारत में भी मानसून एक्टिव रहने वाला है. पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा बिहार-झारखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो यहां भी बिजली चमकने के साथ ही तेज बरसात का अनुमान है. पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश पड़ने से किसानों को काफी रह मिल सकती है. हालांकि, IMD की ओर से बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है.
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां असम-मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में बारिश की संभावना है. इनमें से कई जगहों पर भारी बरसात की भी संभावना है. इसके चलते असम-मेघालय के कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति भी हो सकती है. इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात जैसे पश्चिमी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है. मुंबई समेत वहां आसपास के इलाकों में रुक-रुककर बारिश की बूंदें पड़ सकती हैं. मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी-तटीय इलाकों में भी हल्की से भारी बारिश की संभावना है.
आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है. यहां तटीय कर्नाटक और केरल में भारी बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तेज हवा चलने की संभावना है.