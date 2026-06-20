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Weather Update: उत्तर से दक्षिण तक कहर बरसाएगा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश से आफत; आंधी-तूफान बढ़ाएगी टेंशन

Monsoon Update: भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश पड़ने वाली है. इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक कई जगहों पर बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की संभावना है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 20, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:50 PM IST
Weather Update: उत्तर से दक्षिण तक कहर बरसाएगा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश से आफत; आंधी-तूफान बढ़ाएगी टेंशन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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