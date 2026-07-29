/मानसून का महा-अलर्ट: 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा, असम में अब तक 75 की जान गई. जानें अपने शहर का हाल

Today Weather Update 29 July: पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है. कई राज्य बाढ़ जैसी तबाही से जूझ रहे हैं. 29 जुलाई यानी आज देशभर में सक्रिय मानसून के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. अगले 8 घंटों और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान कई राज्यों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना मौसम का 'गहरा दबाव' 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा. इसके असर से अगले 24 घंटों में इन राज्यों और आसपास के इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने का खतरा है.
असम में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए हैं. गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.
असम सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 से बढ़ाकर अब 9 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है. लापता लोगों के परिवारों को भी 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी,गंभीर रूप से प्रभावित 1 लाख से अधिक परिवारों को जरूरी सामान और दैनिक आवश्यकताओं के लिए 15,000 रुपये नकद दिए जाएंगे, गंभीर रूप से प्रभावित 1 लाख से अधिक परिवारों को जरूरी सामान और दैनिक आवश्यकताओं के लिए 15,000 रुपये नकद दिए जाएंगे.
बंगाल की खाड़ी में बने मौसम के तंत्र की वजह से ओडिशा में बहुत तेज बारिश और बादल फटने का खतरा है. राज्य के 27 जिलों में अचानक बाढ़ आ सकती है. मौसम विभाग ने सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए रेड अलर्ट और 12 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग ने 29 जुलाई को देश के जिन 17 राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, उनमें छत्तीसगढ़, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं.
दिल्ली और हरियाणा: दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. राष्ट्रीय राजधानी में 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
उत्तर प्रदेश: नोएडा, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, मिर्जापुर और गोरखपुर समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार: पटना, गया, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तूफान की आशंका है.
राजस्थान: जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, टोंक और अजमेर समेत राज्य के पूर्वी इलाकों में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: भोपाल, विदिशा, छिंदवाड़ा, देवास और सतना समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है.
झारखंड और पश्चिम बंगाल: रांची, हजारीबाग, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) तथा कोलकाता, दार्जिलिंग व हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में 50 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश का येलो अलर्ट है.
ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात: इन राज्यों में भी कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है.
उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने से स्थितियां गंभीर हो सकती हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मुख्य सड़कें बंद होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज बारिश के साथ 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के शहरों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और जम्मू, कठुआ, अनंतनाग में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है.