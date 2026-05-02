गर्मी के मौसम में बरसात की मार, देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; कैसा रहेगा 3 मई का मौसम?

Weather Update: मई की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में लोग भीषण गर्मी की संभावना जता रहे हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय से देश में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने यूपी-बिहार समेत17 राज्यों में 3 मई 2026 को बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा भी चल सकती है. पहाड़ी राज्यों में खासतौर पर मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी किया गया है. चलिए जानते हैं रविवार 3 मई 2026 का वेदर अपडेट.

इन राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

IMD के मुताबिक, देश के 17 राज्यों यूपी-बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, असम और तमिलनाडु में 3 मई 2026 को मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 65-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा भी चल सकती है. ऐसे में किसानों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है.

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दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के चलते मौसम में अभी भी मामूली नमी है. IMD के मुताबिक 3-4 मई 2026 को पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज होने के चलते आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी. वहीं बारिश की आवाजाही के चलते तापमान 36 डिग्री तक रह सकता है. इसके अलावा खराब मौसम के चलते 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी.

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मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत में इस सप्ताह के दौरान व्यापक वर्षा के साथ गरज-चमक, बिजली और तेज़ हवा (40-60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है, तथा कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र,… pic.twitter.com/VNbaeHdKI8 — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 2, 2026

प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली NCR में इन दिनों AQI का स्तर थोड़ा गिरा हुआ देखने को मिल सकता है. AQI 150 के आसपास रह सकता है, जिससे लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी.

पहाड़ों में बारिश से आफत

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में तेज बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. वहीं देहरादून में 30 मई 2026 को तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है.

देहरादून, उत्तराखंड | राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने IMD के राज्य में खराब मौसम, आंधी-तूफान और बिजली गिरने के अनुमान को देखते हुए सभी जिलों को गाइडलाइन जारी की हैं। IMD ने 4 और 5 मई, 2026 के लिए देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए… — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 2, 2026

हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां के मंडी, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, बिलासपुर और सोलन में बारिश-तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी 3 मई 2026 को बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है. इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है.