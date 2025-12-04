उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अब निकाल लें मोटे जैकेट

weather report 4 dec: आज हम भारत के नॉर्थ बेल्ट में आने वाले प्रमुख शहरों के मौसम रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, IMD के रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फ पड़ने के कारण नॉर्थ के प्रमुख शहरों में सर्दी बढ़ गई है, जिसका असर लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ और पटना तक देखने को मिल रही है.
Trending Photos
weather report 4 dec: भारत में ठंड की मार अब धीरे-धीरे बढ़ने वाली है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है. आज हम उत्तर भारत के कुछ प्रमुख शहरों दिल्ली, लखनऊ, पटना, भागलपुर और चंडीगढ़ के मौसम का रिपोर्ट बताएंगे, ताकि आप जान सकें कब मोटी जैकेट और स्वेटर निकाल लेना है.
दिल्ली में 6.4 डिग्री तक गिरा तापमान
दिल्ली में अब तक सर्दी उतनी तेज नहीं महसूस हुई थी जितनी होनी चाहिए थी. लेकिन 4 दिसंबर की रात 02:30 बजे तापमान 8 डिग्री तक गिर गया, फिर सुबह 05:30 बजे तापमान और नीचे जाकर 6.4 डिग्री पहुंच गया, इस गिरावट ने दिल्ली को शिमला जैसा ठंडा कर दिया है.
लखनऊ में भी कंपकपी बरकरार
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सर्दी की मार शुरू हो गई है. 4 दिसंबर की सुबह 05:30 बजे तापमान करीब 11 डिग्री तक गिर गया था. ऐसे में लोगों को स्वेटर, शॉल या बेहतर हो तो ब्लोवर-हीटर का सहारा लेना पड़ सकता है.
बिहार के पटना में कोहरा
अगर आप बिहार में हैं, तो पटना और भागलपुर में भी मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 5:30 बजे पटना में तापमान 14.08 डिग्री था, जबकि भागलपुर में 12.08 डिग्री तक गिर गया था. यह अभी सर्दी की शुरुआत है.
चंडीगढ़ में 8 डिग्री तक पहुंच गई सर्दी
हिमाचल के पास स्थित चंडीगढ़ में 4 दिसंबर की सुबह 05:30 बजे तापमान 8 डिग्री तक गिर गया था. पंजाबी लोगों को ठंड के मौसम में आग या हीटर के पास बैठना पड़ सकता है.
ये भी पढ़े: 2,000 साल पुराना 'रहस्यमयी पाण्डुलिपि'! ममी के साथ दफन था परलोक का राज; अंदर छुपे राज हिला देंगे दुनिया
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.