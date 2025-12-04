Weather Update: पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत; इन राज्यों के लिए बड़ा अलर्ट

Weather Update: साल खत्म होने के साथ ही अब ठंड में भी बढ़ोत्तरी होने लगी है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है. दिल्ली NCR में भी कड़ाके की सर्दी शुरु हो चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को दिनभर धुंध छाए रहने वाली है. इसके अलावा तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है.

इन राज्यों शीतलहर का अलर्ट

उत्तर भारत में तेजी से ठंड बढ़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में शीतलहर रफ्तार पकड़ सकती है. हिमालयी राज्यों से सटे होने के कारण यहां न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के बठिंडा में 4 डिग्री सेल्सियस तो वहीं पटियाला, चंडीगढ़, पठानकोट, फिरोजपुर और लुधियाना में न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है. हरियाणा में भी अगले 10 दिन तक कोहरा और ठंड छाने वाली है.

राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

राजस्थान में भी मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते राज्य के तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है. इस समय राजस्थान का फतेहपुर शेखावाटी सबसे ठंडी जगहों में से एक है. यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा माउंट अबू में भी तापमान शून्य डिग्री के करीब पहुंचा है.

यूपी-बिहार में बढ़ेगी ठंड

उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते की शुरुआत से शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है. इससे राज्य के तापमान में काफी कमी देखी जाएगी. कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जा चुका है. यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में भी शीतलहर के साथ कोहरा छाए रहने की संभावना है. यहां लोगों को कंपकंपाती ठंडी देखने को मिल सकती है.