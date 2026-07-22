/अरब सागर में बने 5 सिस्टम से मानसून फिर एक्टिव, प्रचंड बारिश के लिए तैयार रहें ये राज्य; तस्वीरों से ISRO ने क्या बताया?

Weather Update: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बारिश बेहद कम हो गई थी. हालांकि, अब एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इसकी मुख्य वजह मानसून ट्रफ का अपनी नॉर्मल जगह पर आना और बंगाल की खाड़ी समेत अरब सागर में एक साथ एक्टिव हुए 5 वेदर सिस्टम हैं, जिनके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों तक लगातार समुद्र की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं. इससे बारिश की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि अब कई राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है.