/अरब सागर में बने 5 सिस्टम से मानसून फिर एक्टिव, प्रचंड बारिश के लिए तैयार रहें ये राज्य; तस्वीरों से ISRO ने क्या बताया?

Weather Update: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बारिश बेहद कम हो गई थी. हालांकि, अब एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इसकी मुख्य वजह मानसून ट्रफ का अपनी नॉर्मल जगह पर आना और बंगाल की खाड़ी समेत अरब सागर में एक साथ एक्टिव हुए 5 वेदर सिस्टम हैं, जिनके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों तक लगातार समुद्र की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं. इससे बारिश की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि अब कई राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है.
ISRO के INSAT-3DR और INSAT-3DS के वेदर सेटेलाइट्स ने स्पेस से ली गई फोटोज में इन 5 सिस्टमों को साफ तौर पर दिखाया है. इनमें बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, अरब सागर के ऊपर मौजूद साइक्लॉनिक सर्कुलेशन और अन्य ऊपरी हवा के सिस्टम शामिल हैं. ये सभी मिलकर बादलों से नमी खींच रहे हैं. जब गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, तो घने बादल बनते हैं और फिर अच्छी बारिश होती है. इसी के चलते उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बादल एक्टिव हो गए हैं और बारिश बढ़ रही है.
IMD के मुताबिक, मानसून ट्रफ एक ऐसी लंबी और कम प्रेशर वाली लाइन होती है, जो भारत में मानसून रेन को कंट्रोल करने में मुख्य भूमिका निभाती है. इसके नॉर्मल स्टेज पर रहने से सब जगह अच्छे से बारिश होती है. वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी मिलती रहने से भी देश के बड़े हिस्से में लगातार अच्छी बारिश होती है. इस समय यही स्थिति बनी हुई है.
IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली , पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी बारिश जारी रहने वाली है. गुजरात और महाराष्ट्र में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है.
मौसम को लेकर IMD ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है. लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़,जलभराव और पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा अधिक बढ़ सकता है. ऐसे में जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहां लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों को भी लाभ मिलेगा. हालांकि, जिन क्षेत्रों में बेहद ज्यादा बारिश होगी वहां नुकसान का खतरा भी अधिक रहेगा.