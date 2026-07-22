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अरब सागर में बने 5 सिस्टम से मानसून फिर एक्टिव, प्रचंड बारिश के लिए तैयार रहें ये राज्य; तस्वीरों से ISRO ने क्या बताया?

Today Weather Update: भारत के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. लंबे समय तक बारिश कम होने के बाद अब इन राज्यों में तेज बौछारें पड़ने वाली हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 22, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:28 PM IST
अरब सागर में बने 5 सिस्टम से मानसून फिर एक्टिव, प्रचंड बारिश के लिए तैयार रहें ये राज्य; तस्वीरों से ISRO ने क्या बताया?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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