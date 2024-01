Weather Update: उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, दिल्ली से बंगाल तक कोहरे की चादर; रेल सेवा भी प्रभावित

Weather Update 3 January 2024: जैसे ही दिल्ली में तापमान गिर रहा है, लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव के पास बैठे नजर आ रहे हैं. गरीबों की रातें तो अलाव के सहारे ही कट रही हैं. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप दिख रहा है. इसलिए लोग हाड़ कंपा देने वाली ठंड से ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं. उत्तर भारत में बुधवार सुबह कड़ाके की ठंड का प्रकोप दिखा. घने कोहरे से ट्रेनों के परिचालन और वाहनों की आवाजाही प्रभावित है. दिल्ली-एनसीआर में कोहरे और कम दृश्यता के कारण कुछ उड़ानों के संचालन में देरी हुई.

आज दिल्ली की सबसे सर्द सुबह

बुधवार सुबह पांच बजे दिल्ली का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. ये इस सीज़न की सबसे सर्द सुबह बताई जा रही है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है.

आज इन राज्यों में कोल्ड डे की चेतावनी

आज मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है. पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कश्मीर घाटी में शीत लहर के प्रकोप के साथ न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है. ऐसे में फिलहाल सर्दी के सितम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ की बात करें तो आज यहां अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

दिल्ली में बंगाल तक कोहरे की चादर

उत्तर भारत के दिल्ली-एनसीआर से लेकर पूर्वी भारत के बंगाल तक आज घना कोहरा छाया रहा. आज उत्तर और पूर्वी भारत में कोहरे का अलर्ट है. दिल्ली में कई जगह विजिबिलिटी 300 से 400 मीटर दर्ज की गई. कोहरे की स्थिति कई इलाकों में देखने को मिली. मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल में आज घने कोहरे का अलर्ट है. इन राज्यों के प्रमुख शहरों में कोहरे की चादर आज सुबह नजर आई. यहां अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है.

#WATCH | As the temperature dips in Delhi, people seen sitting by the bonfire in a bid to keep themselves warm.

