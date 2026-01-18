Advertisement
trendingNow13078828
Hindi Newsदेशउत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! कड़ाके की सर्दी के बीच बरसेंगे बादल; दिल्ली-यूपी और राजस्थान समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! कड़ाके की सर्दी के बीच बरसेंगे बादल; दिल्ली-यूपी और राजस्थान समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने बताया कि इस सप्ताह देश के कई राज्यों में कड़ाकी की सर्दी के बीच हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! कड़ाके की सर्दी के बीच बरसेंगे बादल; दिल्ली-यूपी और राजस्थान समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update:  जनवरी का महीना अब समाप्त होने को है. पूरे उत्तर भारत में इस समय शीतलहर का कहर जारी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से सैलानियों के मन में उत्साह है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आने वाले दो दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. विभाग के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों में इस दौरान मौसम का बदलता मिजाज नजर आने वाला है. 

आईएमडी के अनुसार, अफागानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभाना है, जो एक चक्रवाती प्रवाह का रूस ले सकता है. इस स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी के कुछ हिस्सों और हरियाणा में 19 और 20 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.  

कहां-कहां बारिश की संभावना 

Add Zee News as a Preferred Source

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 19 से 21 जनवरी के बीच पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, 22 से 24 जनवरी के बीच काफी बड़े इलाके में बारिश और बर्फबारी देखने की संभावना है. इसके अलावा 19, 21 और 22 जनवरी को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 

इन शहरों में शीतलहर की संभावना 

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले 4 दिनों तक देश के बड़े 13 शहरों में पारा और गिरने की संभावना है. विभाग का कहना है कि यूपी के अयोध्या, आगरा, अलीगढ़ में पारा गिरेगा और लोगों को कंपकंपा देने वाली ठंड का एहसास होगा. इसके अलावा पंजाब के गुरदासपुर, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला और बठिंडा में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है. 

यह भी पढ़ें: नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल

दिल्ली में कैसा रहेगा सोमवार का मौसम 

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान दिल्ली में अधितम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 

अन्य राज्यों के मौसम का हाल भी जानिए 

इसके अलावा यूपी की बात करें, तो यहां पर सोमवार को 10 से अधिक जिलों में  शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, 22 से 24 जनवरी के बीच कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभाना है. बिहार में भी इस हफ्ते ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है. राज्य के कई जिलों में शीतलहर का यही दौर देखने को मिल सकता है. आईएमडी के अनुसार, राजस्थान में फिलहास मौसम सामान्य ही रहेगा. वहीं, बिकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरु और झुंझूनूं में हल्की बारिश की देखने को मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें: क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब, जिसने बहस छेड़ दी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

weather updateRain Alert

Trending news

उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
weather update
उत्तर भारत में बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
cji dy chandrachud
क्या दंगारोपी उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा जवाब...
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस का इनविटेशन है बेहद खास, राष्ट्रपति मुर्मू ने शेयर किया वीडियो
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
defence minister rajnath singh
नागास्त्र ड्रोन से पिनाका मिसाइल तक, भारत के स्वदेशी हथियार बने दुश्मनों के लिए काल
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
Arvind Kejriwal
'2027 में AAP गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी', रैली में अरविंद केजरीवाल का दावा
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
India UAE News in Hindi
सऊदी से बिगड़े रिश्तों के बीच भारत आ रहे UAE राष्ट्रपति, लेंगे पोत पर हमले का बदला
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार