मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या रहेगा हाल?

Weather Update: कल यानी 24 मार्च 2026 को भारत में मौसम मिला-जुला रहेगा. उत्तर और दक्षिण के कुछ हिस्से में मौसम साफ रहेगा, तो कुछ में तापमान बढ़ने की उम्मीद है. वहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.
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Weather Forecast: पिछले कुछ दिनों से भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मध्य से ज्यादा मार्च गुजरने के बाद भी गर्मी के बजाय कुछ हिस्सों में बारिश, तो कुछ में बर्फबारी देखने को मिला. लेकिन अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग और एक्सपर्ट का अनुमान है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मिला-जुला रहेगा. देश के बड़े हिस्से में मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है. वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम साफ और सूखा रहेगा. हालांकि, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में असमान में बादल छाए रह सकते हैं. मौसम विशेषज्ञ के अनुसार, उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के असर बना रहेगा, जिसे मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया जाएगा. इसके कारण सुबह और रात को मौसम सुहाना बना रहेगा. लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी, जिससे दोपहर के समय हल्दी गर्मी महसूस की जा सकती है.
नॉर्थ ईस्ट में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. अरुणाचल प्रदेश, अमस, मेघायल और नागालैंड के कई जगहों पर भारी बारिश होने की सी संभावना है, जिससे स्थानीय यात्रा और दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है. वहीं उत्तराखंड और लद्दाख जैसे उत्तरी हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है.
भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में मौसम ड्राई बना रहेगा. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में मौसम स्थिर रहने वाला है और कुछ जगहों पर बादल छाए हो सकते हैं. हालांकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
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