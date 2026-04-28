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आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम, जानिए कैसा रहेगा कल आपके शहर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं ऐसा लग रहा है इस साल अन्य वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी है. लोगों का मानना है कि अगर अप्रैल में ही गर्मी के ये हालात हैं, तो मई और जून में क्या होगा. मैदानी ही नहीं पहाड़ी इलाकों में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:01 PM IST
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आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम, जानिए कैसा रहेगा कल आपके शहर का मौसम

Heat Wave Alert: पूरा उत्तर भारत इस समय प्रचंड गर्मी की चपेट में है. साल 2026 में पड़ रही भीषण गर्मी लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है. अप्रैल के महीने में जिस हिसाब से पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर अमादा है, उससे लोगों को डर है कि मई और जून में क्या होगा. दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं. अधिकांश राज्यों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है. 

दरअसल, गर्मी के कारण समूचा उत्तर भारत भट्टी के जैसे तप रहा है. हालात, यह हैं कि जम्मू-कश्मीर में भी गर्मी की ऐसी मार पड़ी है कि सैलानी वापस आ रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार (27 अप्रैल) शाम तेज आंधी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन आज (28 अप्रैल) को सुबह से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने बताया कि अभी मौसम का यही रूप अगले कुछ दिन तक देखने को मिल सकता है. हालांकि, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश से राहत मिलने की भी संभावना है. 

मौसम का रौद्र रूप देख सहमे लोग 

दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत मौसम के रौद्र रूप की मार झेल रहा है. मंगलवार को भीषण गर्मी के कारण लोग सड़कों पर कम निकलें. कुछ जगहों पर तो दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला. आलम यह है कि शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग शरबत और ओआरएस जैसे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं. दिल्ली में आज पार 39 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा. वहीं, इससे सटे इलाकों जैसे नोएडा, गुरुग्राम समेत अन्य शहरों में भी पार 40 डिग्री के करीब रहा है. 

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यूपी में लू के थपेड़ों ने डराया 

उत्तर प्रदेश में भी इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. प्रयागराज में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. मंगलवार को पूर्वी यूपी तपती गर्मी और लू के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है. राज्य के कई जिलों में सुबह 10 बजे के करीब ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छू गया. अधिकांश जिलों में प्रचंड गर्मी को देखते हुए विद्यालयों के समय को बदला गया है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बुलंदशहर, बदायूं समेत कई जिलों में पारा लगातार बढ़ रहा है. 

अन्य राज्यों का हाल 

उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में लगभग एक जैसे ही हालात हैं. एमपी में के भोपाल, इंदौर, रीवा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंदसौर और सागर जैसे जिलों में पारा करीब 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. वहीं, राजस्थान के भी कई जिलों में दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा. 

बारिश को लेकर मौसम विभाग ने क्या कहा? 

प्रचंड गर्मी की मार झेल रही राजधानी दिल्ली में मंगलवार की शाम तेज आंधी ने थोड़ी राहत दी. हालांकि, इसका असर बहुत देर तक नहीं रहा. इस बीच आईएमडी ने नया अपडेट दिया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में आने वाले एक से दो दिनों के बीच मौसम करवट ले सकता है और तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, यूपी और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसी ही स्थिसि आने वाले एक से दो दिनों के भीतर बन सकती है. जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी.
 
आईएमडी की ओर से बताया गया कि वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा में आंधी-तूफान की गतिविधियां होने की उम्मीद है, जिससे तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। बिहार, गंगा से सटे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के लिए आंधी-तूफान का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. 

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भारत में अप्रैल में पारा ने क्यों तोड़ा सारा रिकॉर्ड 

गौरतलब है कि साल 2026 में अप्रैल महीने के आखिर हफ्ते में पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है. मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है. मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई शहरों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. इस बीच लोगों का मानना है कि इस साल पहले से कुछ अधिक गर्मी पड़ रही है. दिन में तेज धूप औ रात में भी काफी गर्मी पड़ रही है. जानकारों का मानना है कि शहरी इलाकों में कंक्रीट और पेड़ों की कमी से स्थानीय स्तर पर गर्मी बढ़ रही है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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