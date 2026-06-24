दक्षिण-पश्चिम मानसून अब बिहार में मजबूती से आ गया है, जिससे राज्य में खूब बारिश हो रही है और उत्तर भारत के लाखों लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मानसून आखिर दिल्ली-NCR कब पहुंचेगा? इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के मुताबिक, मानसून 11 जून को बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंचा और 12 जून को पूरे राज्य में तेजी से बारिश होने लगी. तब से, पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां एक्टिव रही हैं, IMD ने 24 जून को फिर से बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है.