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बारिश में डूबी मुंबई, सड़कों-अंडरपास में भरा पानी, मगर बारिश को तरसी दिल्ली; क्यों अल-नीनो ने दे दी टेंशन

Weather Update: मुंबई में भीषण बारिश हो रही है. जबकि बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है. वहीं, दिल्ली - NCR के लोगों को आज भी बारिश का इंतजार है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:03 AM IST
बारिश में डूबी मुंबई, सड़कों-अंडरपास में भरा पानी, मगर बारिश को तरसी दिल्ली; क्यों अल-नीनो ने दे दी टेंशन

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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