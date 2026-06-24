Mumbai Heavy Rain: देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं-कहीं पर कम बारिश की वजह से लोग चिंता में पड़ गए हैं. एक तरफ जहां बिहार में खूब बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली - NCR के लोग सोच रहे हैं कि आखिर मानसून कब पहुंचेगा? वहीं, अल नीनो के असर की वजह से देश के 315 जिलों में सामान्य से कम बारिश का खतरा बना हुआ है, ऐसे में खरीफ की फसलों के लिए केंद्र एक मॉनिटरिंग सेल बनाया है. जिसके जरिए निगरानी की जा रही है.
दक्षिण-पश्चिम मानसून अब बिहार में मजबूती से आ गया है, जिससे राज्य में खूब बारिश हो रही है और उत्तर भारत के लाखों लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मानसून आखिर दिल्ली-NCR कब पहुंचेगा? इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के मुताबिक, मानसून 11 जून को बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंचा और 12 जून को पूरे राज्य में तेजी से बारिश होने लगी. तब से, पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां एक्टिव रही हैं, IMD ने 24 जून को फिर से बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
पिछले कुछ दिनों में मानसून ने काफी तरक्की की है. 22 जून को, यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया. यह वेदर सिस्टम मुंबई भी पहुंच गया है. 24 जून यानी की आज IMD ने पश्चिमी तट और पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. साथ ही कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, असम और मेघालय, और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.
दिल्ली में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक राहत की खबर ये है कि यहां पर 27 जून को मानसून पहुंच जाएगा. आमतौर पर भी राजधानी में मानसून 27 जून को ही दस्तक देता है. हालांकि, इस साल मानसून की रफ्तार बीच में करीब दो हफ्ते तक धीमी पड़ गई थी. इसी वजह से कुछ मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून दिल्ली पहुंचने में देरी कर सकता है और इसकी एंट्री जुलाई की शुरुआत में हो सकती है. हालांकि, मौसम विभाग ने इसकी तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया है.
अगर हम मुंबई की बात करें तो यहां पर रात भर भारी बारिश हुई, जिसके बाद भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को शहर, उसके आस-पास के इलाकों और पालघर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. ठाणे जिले में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट है. मुंबई में 41 से 61 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश का अनुमान है. जबकि, कल्याण, डोंबिवली, कर्जत और नेरल में मंगलवार देर रात से भारी बारिश हो रही है.
Waterlogged railway tracks witnessed at Dadar Station in Mumbai as heavy rainfall continues in the city
Mumbai has recorded over 300 mm of rainfall in the last 24 hours as per BMC records between 8.00 am yesterday and 7.00 am today. pic.twitter.com/KgDVc0QvGV
मुंबई के दादर, माटुंगा जैसे निचले इलाके में रात 12 बजे से सुबह 6 तक हुई ते बरसात की वजह से कई जगह वॉटर लॉगिंग होने की समस्या सामने आयी है. दादर में तो एक पेड़ भी टूटकर गिर गया. हालांकि, जब पेड़ गिरा तब उसमें कोई शख्स मौजूद नहीं था जिसकी वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है.
वहीं, दूसरी तरफ अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा कि एक खास अल नीनो मॉनिटरिंग सेल और क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप घटनाक्रम पर करीब से नजर रखेंगे, वहीं कृषि मंत्री बदलती स्थिति का आकलन करने के लिए रेगुलर हाई-लेवल रिव्यू करेंगे. उन्होंने अधिकारियों को कमजोर इलाकों में बारिश के पैटर्न और फसल की स्थिति पर करीब से नजर रखने का निर्देश दिया है.
मंत्रालय के मुताबिक, इस सीजन में देश भर के करीब 315 जिलों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है. इनमें से 111 जिलों को बारिश पर निर्भर खेती और सिंचाई की सीमित सुविधाओं के कारण हाई-प्रायोरिटी वाले इलाकों में रखा गया है. जिन राज्यों पर अल नीनो का असर सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है, उनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सात और राज्य शामिल हैं.
A local says, "...All the manholes that could drain the excess water have been jammed. We are struggling to reach the college..." https://t.co/1vBO2Xeb5f pic.twitter.com/uZMJBkadMo
इसे लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें कृषि मंत्री ने जोर दिया कि तैयारी प्लानिंग से आगे बढ़कर जमीन पर समय पर एक्शन में बदलनी चाहिए. उन्होंने राज्यों को जिला-लेवल की तैयारियों का रेगुलर रिव्यू करने और लोकल हालात के आधार पर जगह के हिसाब से स्ट्रेटेजी लागू करने का निर्देश दिया.
रिव्यू मीटिंग में लंबे समय तक सूखे की स्थिति में किसानों और जानवरों की सुरक्षा के उपायों पर भी चर्चा हुई. केंद्र ने किसानों के लिए मुख्य सपोर्ट सिस्टम के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और PM-किसान जैसी स्कीमों पर जोर दिया. राज्यों से कहा गया है कि वे जरूरत पड़ने पर समय पर क्रेडिट, राहत और मदद पहुंचाएं.
किसानों से चारे का रिजर्व बनाने और किसी भी संभावित चारे की कमी से निपटने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने की भी सलाह दी गई है. मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर खरीफ की बुआई अभी शुरू नहीं हुई है, जिससे आने वाले हफ्तों में किसानों के लिए बारिश बहुत जरूरी हो गई है. केंद्र ने कहा कि उन जिलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां सिंचाई की सुविधा कम है और जो मॉनसून की बारिश पर ज्यादा निर्भर हैं.