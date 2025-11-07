Advertisement
हे भगवान इतनी ठंड! कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम ने दिखाया अपना रंग, गलन-ठिठुरन का कहर शुरू, बारिश-वज्रपात और ओला- पाला से कहां मचेगा हाहाकार

Aaj ka Mausam 07 November 2025 IMD winter update: कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी रात के दिन से ही देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने हाहाकार मचा दिया है. सुबह उठते ही ठिठुरन, शाम होते ही गलन. दोपहर में थोड़ा आराम जरूर है. IMD की मानें तो ये सर्दी का पहला झोंका है, जो आने वाले दिनों में और तेज होगा. आइए जानें, कहां-कहां मचा मौसम मचाएगा हाहाकार और साथ में ही जानें 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 07, 2025, 06:38 AM IST
Aaj ka Mausam: कार्तिक पूर्णिमा के बाद उत्तर भारत में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. ठंडी हवाओं, बारिश, और ओला-पाला ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में गलन-ठिठुरन का कहर जारी रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में बारिश और वज्रपात से हाहाकार मच सकता है.

उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप
उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सुबह और रात के समय ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं. IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और भी गिर सकता है, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी.

बारिश और वज्रपात का खतरा
पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश में बारिश और वज्रपात की संभावना है. कुछ इलाकों में ओला-पाला भी गिर सकता है, जो फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है. किसान समुदाय के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि फसलें ओला-पाला से बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है. इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है. सड़कों पर बर्फ जमा होने से यातायात बाधित हो सकता है.

दक्षिण भारत में बारिश और तूफान का अलर्ट
दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है. विशेष रूप से, तमिलनाडु में 7 से 8 नवंबर तक और केरल में 8 से 10 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु में अलग-थलग भारी बारिश
तमिलनाडु में 6 से 8 नवंबर तक अलग-थलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. यह बारिश स्थानीय लोगों के लिए राहत ला सकती है, लेकिन साथ ही बाढ़ और जलजमाव की आशंका भी है. IMD ने लोगों से सावधानी बरतने और अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी है.

केरल और महे में भारी बारिश
केरल और महे में 8 से 10 नवंबर तक भारी बारिश की उम्मीद है. केरल के कई जिलों में पीले अलर्ट जारी किए गए हैं, जहां 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक बारिश हो सकती है. इससे किसान और स्थानीय लोग दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं.

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तूफान
7 और 9 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, यानम, रायलसीमा, और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में बारिश और तूफान की संभावना है. यह तूफान स्थानीय मौसम को बदल सकता है.

