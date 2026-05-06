Weather Update: 10 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, कश्मीर से बिहार तक गिरेगा पारा; कहां-कहां बदलेगा मौसम का मिजाज

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में 07 मई को भी मौसम का अलग अंदाज देखने को मिल सकता है. आईएमडी ने देश के 10 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है. हालिया मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश देखने को मिल सकती है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और तापमान में कमी आ सकती है.
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Mausam Update 07 May: उत्तर भारत में इस समय मानसून वाला मौसम हो रहा है. कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं के कारण तापमान में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है. जिस मई में एसी और कूलर के बिना रहना मुश्किल होता था, उस महीने में लोग चादर का इस्तेमाल कर रहे हैं. मौसम का यह रुख किसी को समझ भी नहीं आ रहा. इन सबके बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक नया अपडेट जारी किया है.
दरअसल, मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, देश के 10 से अधिक राज्यों में आने वाले एक से दो दिनों तक तूफानी हवाओं और तेज बारिश का कहर रहेगा. कई जगहों पर ओले गिरने और बिजली चमकने की प्रबल संभावना है. पिछले कई दिनों से जारी मौसम की राहत अभी एक से दो दिनों तक रहने की उम्मीद है. तापमान में कमी आने के कारण तपिश और लू पर ब्रेक लग गया है. इस बीच आइए आपको बताते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में गुरुवार को मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण लू और तपिश से राहत मिली है. ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है. आईएमडी के नए बुलेटिन के अनुसार, 7 मई को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. वहीं, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभानवना है.
आईएमडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 4 दिनों तक गर्मी से पूरी तरीके से राहत मिलने की संभावना है. विभाग ने बताया कि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी हिस्से तक तापमान में कमी दर्ज की जाएगी. कुछ हिस्सों में भारी बारिश बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है. विभाग ने बताया कि मौसम का यह मिजाज राज्य के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा.
बिहार के अधिकांश राज्यों में इस समय मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है. कई जिलों में आंधी-बारिश का दौर देखने को मिला, तो कुछ जगहों पर गरज-चमक देखने को मिला. इस बीच 7 मई को भी मौसम का यही सिलसिला देखने को मिल सकता है. विभाग ने करीब 15 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.
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आईएमडी के अनुसार, मैदानी इलाकों में जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में भी मौसम का बदला मिजाज नजर आ रहा है. विभाग ने बताया जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में 7 मई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, निचले हिस्से में गरज-चमक देखने को मिल सकती है. विभाग ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.
मौसम विभाग के अनुसार, 7 से 12 मई के बीच आंधी और तूफान का एक नया दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बिजली कड़कने की संभवान है. विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं, कुछ जगहों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में कमी आ सकती है.
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