देश

कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल

Delhi AQI Today: उत्तर भारत की हवा 'दमघोटू' सी हो गई. पटाखे छूटने के दौरान कई जगहों पर एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर तक खराब रहा. मंगलवार की सुबह भी दिल्ली की आबोहवा के हालात बहुत अच्छे नहीं थे. कई सेंटर पर एक्यूआई 500 के पार रहा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:38 AM IST
Weather Update today: दिल्ली समेत उत्तर भारत में दीपावली पर जमकर पटाखे फोड़े गए. इसका आबोहवा पर इतना गहरा असर हवा हुआ कि हवा 'जहरीली' सी हो गई. कई सेंटर पर एक्यूआई 500 के पार रहा. आज के मौसम (Aaj ka mausam) की बात करें तो मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान गिरने का संकेत दिया है. सीपीसीबी के आंकड़ों और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली समेत आसपास की हवा का स्तर अभी कुछ दिन खराब रहने का अनुमान लगाया गया है.

आज का मौसम

21 अक्टूबर तक पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है. वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज बारिश का अनुमान लगाया गया है. जिस कारण तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. यानी अगले हफ्ते-दस दिन में ठंड का मीटर बढ़ते हुए आपको स्वेटर पहनने की स्थिति तक पहुंचा देगा. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में नजर आ सकता है. हरियाणा, पंजाब में भी इस हफ्ते के अंत तक सर्दी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है.

यूपी में आज से ठंड बढ़ने का अनुमान है तो उत्तराखंड में भी 21 अक्टूबर से मौसम बदलने के आसार हैं. वहीं बिहार में आज का आसमान और मौसम दोनों साफ रहने का अनुमान है. बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है. मौसम विभाग बंगाल में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. 

दक्षिण भारत में बारिश

दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अनुमान लगाया गया है. तमिलनाडु में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. आज भी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं के साथ कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है. 

दिल्ली की हवा 'जहरीली'- एक्यूआई का हाल

मंगलवार सुबह 5 बजे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुई. कई इलाकों में AQI 500 के पार था. नई दिल्ली का AQI 758 दर्ज हुआ. वहीं आनंद विहार का AQI 500 दर्ज हुआ. इसी तरह देश के कई राज्यों में पटाखों के धुएं के चलते एक्यूआई बेहद खतरनाक स्थिति में रहा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

WeatherAQI

