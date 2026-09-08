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अगले कुछ घंटे में करवट लेगा मौसम, दिल्ली समेत 10 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; आपके शहर में कैसा रहेगा हाल

देश के 10 से अधिक राज्यों में मंगलवार को बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. आईएमडी ने बताया कि इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. फिलहाल देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 08, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:45 AM IST
अगले कुछ घंटे में करवट लेगा मौसम, दिल्ली समेत 10 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; आपके शहर में कैसा रहेगा हाल
Image Credit: देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हैं. (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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