/अगले कुछ घंटे में करवट लेगा मौसम, दिल्ली समेत 10 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; आपके शहर में कैसा रहेगा हाल

देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के हालिया बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली, यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा समेत 10 से अधिक राज्यों में आज बारिश हो सकती है.
वहीं, इस दौरान बारिश के साथ कुछ राज्यों में तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई. भारी बारिश और नदियों में बढ़े जलस्तर के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हैं. यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर के कई राज्य बाढ़ से घिरे हैं. इस बीच आईएमडी की नई चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. आइए आपको देश के अलग-अलग हिस्सों के मौसम के बारे में आपको बताते हैं.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर को बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी. पिछले कुछ समय से दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला देखने को मिला, जिस कारण तापमान में कमी दर्ज की जा रही है. इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की बूंदाबादी देखने को मिल सकती है. दिल्ली-एनसीर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी. आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, यूपी के अधिकांश जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में केवल बादलों की आवाजाही रहेगी. इसके अलावा बिहार में भी बारिश देखने को मिल सकती है. बिहार के कुछ जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं. आईएमडी का कहना है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी, जिससे तापमान में कमी देखने को मिल सकती है.
पूर्वी भारत के मैदानी और तटीय इलाकों में 8 सितंबर को तेज बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. विभाग के अनुसार, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इस दौरान अधिकांश इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी है. साथ ही गरज-चमक होने और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है।
पूर्वोत्तर भारत में मानसून का व्यापक असर बना हुआ है. 8 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के अलग-अलग हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और आंधी-तूफान चलने की चेतावनी भी जारी की है.
उत्तर के साथ दक्षिण भारत के अलग-अलग राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. विभाग का कहना है कि इस दौरान तूफानी हवाओं का सिलसिला भी देखने को मिलेगा. जहां तेलंगाना के अलग-अलग जगहों पर गरज चमक के साथ 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल भारी से अति भारी बारिश की संभावना है.