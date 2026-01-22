Weather News: पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

IMD Alert: उत्तर भारत से भले ही सर्दी ने अपना बस्ता पैक करना शुरू कर दिया हो, लेकिन आईएमडी ने एक लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, देश के नौ राज्यों में अगले 24 घंटों में मौसम बदल सकता है.
Weather Forecast 23 January 2026: जनवरी का महीना अप समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है. इसके साथ ही उत्तर भारत में अब सर्दी का सितम भी कम होने लगा है. हालांकि, इस बीच मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी कर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन पहाड़ी राज्यों के लिए भारी रहने वाले हैं. वहीं, मैदानी इलाकों में भी बारिश और तूफान का दौर देखने को मिल सकता है. आइए आपको आईएमडी का नया अपडेट बताते हैं...
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 23 जनवरी से एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है. पिछले कुछ दिनों में बर्फबारी कम हुई है, जिससे ठंड में भी कमी महसूस हुई है. विभाग के अनुसार, 23 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, आंधी और हिमपात की चेतावन जारी की गई है. मौसम विभाग ने बताया कि 23 और 24 जनवरी को बारिश तथा बर्फबारी होने की संभावना है. विभाग का कहना है कि चंबा, किन्नौर, कुल्लू सहित कई ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है. वहीं, मंडी और अन्य मध्य पहाड़ी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इन राज्यों में बारिश की चेतावनी
उत्तर भारत से भले सर्दी की रवानगी शुरू हो गई हो, लेकिन आने वाले कुछ दिन काफी भारी रहने वाले हैं. आईएमडी ने बताया है कि देश के 9 राज्यों में अगले 24 घंटों में तूफान और बारिश की संभावना है. विभाग ने बताया कि यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और कश्मीर में बारिश और तूफान की प्रबल संभावना है. वहीं, इस दौरान 40 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है.
जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटें में बारिश की संभावना है. विभाग का कहना है इस दौरान तेज हवा चलने की भी संभावना है. वहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में 23 जनवरी को कोहरा भी देखने को मिल सकता है. दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
यूपी में बरसेंगे बादल
आईएमडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शु्क्रवार को आंधी और तूफान के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. विभाग ने यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है. संभावना जताई जा रही है कि बारिश के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो सकती है. विभाग ने नोएडा, बुलंदशहर, झांसी, आगरा, मथुरा और गाजियाबाद में बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की बात कही गई है.
बिहार के मौसम का हाल
शुक्रवार को बिहार के लोगों कोहरे से राहत मिलने की संभवना है. आईएमडी ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में कोहरा देखने को नहीं मिलेगा. इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में बारिश या मौसम खाराब होने की उम्मीद नहीं है. विभाग ने बताया कि राजधानी पटना में 23 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
