Advertisement
trendingNow13026566
Hindi Newsदेश

Weather Update: उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत, कहां तक फैला 'दित्वा' का आतंक?

Weather Latest Update: मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दित्वा को लेकर दक्षिण भारत की कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. वहीं उत्तर भारत मनें शीतलहर मुसबीत बढ़ाएगी.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 02, 2025, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत, कहां तक फैला 'दित्वा' का आतंक?

Weather Update: देश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग ने 3 दिसंबर 2025 से कई राज्यों में ठंडी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है. इसके अलावा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों पर 4-5 दिन तक शीतलरह चलने की संभावना है.   

दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से दिल्ली येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके मुताबिक 3 दिसंबर 2025 की सुबह राजधानी में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान IMD की ओर से बुजुर्गों और बच्चों को सावधान रहने के लिए कहा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा की स्पीड 15-29 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण से भी समस्या अधिक बढ़ी है. AQI 300 पार होने के चलते लोगों में सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं.  

ये भी पढ़ें- यूरोप जाने की जरूरत नहीं... भारत में ही बसा है 'मिनी इटली', इस गांव को मिला खिताब  

Add Zee News as a Preferred Source

 

इस राज्य में बढ़ेगी ठंड

पहाड़ों मनें ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है. उत्तराखंड की बात करें तो यहां 3 दिसंबर 2025 को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की संभावना है. मसूरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में भी बर्फबारी की संभावना है.  

ये भी पढ़ें- IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, इस राज्य में मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब  

 

चक्रवाती तूफान दित्वा की वर्तमान स्थिति 

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूऱान दित्वा प्रेशर में बदल चुका है, जिसके चलते 2 दिसंबर 2025 को उत्तर तटीय तमिलनाडु की कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी गई. वहीं 3 दिसंबर 2025 को भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 3-7 दिसंबर 2025 के दौरान ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक तटीट आंध्र प्रदेश, केरल और रायलसीमा में भी भारी बारिश हो सकती है.  

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
विपक्ष मांग पर अड़ा... नाराजगी के बीच चुनाव सुधारों पर कब होगी चर्चा, सरकार ने बताया
Winter Session
विपक्ष मांग पर अड़ा... नाराजगी के बीच चुनाव सुधारों पर कब होगी चर्चा, सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट