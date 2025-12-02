Weather Update: उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत, कहां तक फैला 'दित्वा' का आतंक?

Weather Latest Update: मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दित्वा को लेकर दक्षिण भारत की कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. वहीं उत्तर भारत मनें शीतलहर मुसबीत बढ़ाएगी.
Weather Update: देश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग ने 3 दिसंबर 2025 से कई राज्यों में ठंडी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है. इसके अलावा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों पर 4-5 दिन तक शीतलरह चलने की संभावना है.
मौसम विभाग की ओर से दिल्ली येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके मुताबिक 3 दिसंबर 2025 की सुबह राजधानी में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान IMD की ओर से बुजुर्गों और बच्चों को सावधान रहने के लिए कहा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा की स्पीड 15-29 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण से भी समस्या अधिक बढ़ी है. AQI 300 पार होने के चलते लोगों में सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं.
पहाड़ों मनें ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है. उत्तराखंड की बात करें तो यहां 3 दिसंबर 2025 को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की संभावना है. मसूरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में भी बर्फबारी की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूऱान दित्वा प्रेशर में बदल चुका है, जिसके चलते 2 दिसंबर 2025 को उत्तर तटीय तमिलनाडु की कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी गई. वहीं 3 दिसंबर 2025 को भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 3-7 दिसंबर 2025 के दौरान ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक तटीट आंध्र प्रदेश, केरल और रायलसीमा में भी भारी बारिश हो सकती है.
