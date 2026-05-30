तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग; IMD ने दे दिया बड़ा अपडेट

IMD Rain Alert: उत्तर भारत से लेकर देशभर के कई हिस्सों में भीषण गर्मी हो रही है. हालांकि, अब मौसम विभाग ने इससे जल्द राहत मिलने का संकेत दिया है. IMD के मुताबिक जल्द ही देश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है.
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Weather Update: देशभर में इन दिनों भीषण गर्मी हो रही है. तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है. तपती गर्मी के बीच लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में अब मौसम विभाग ने जल्द तापमान में गिरावट होने का संदेश दिया है. IMD के मुताबिक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है.
मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने आने वाले दिनों में बदलते मौसम को लेकर कहा,' IMD ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट लाएगा. पिछले 2-3 दिनों से मैदानी इलाकों में खासतौर से पूर्वी भारत और मध्य भारत में लगातार गरज के साथ बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है. वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई मेट्रोलॉजिल सबडिविजन के लिए अलर्ट जारी किया गया है. यहां बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है.'
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मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में भी गरज के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है. दक्षिण-पश्चिमी भारत में भी बारिश की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अगले 4-5 दिनों में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है.
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बता दें कि भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 1-4 जून 2026 को दक्षिण और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इनमें नागालैंड, असम-मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर शामिल है. इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरलम में भी बारिश की संभावना है. IMD के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में मानसून दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर समेत लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है.
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