हफ्ते के पहले दिन करवट लेगा मौसम, उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी; IMD का नया अपडेट

Weather Update 11 to 14 May: उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ देश के एक हिस्से में सक्रिय होने जा रहा है. इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में 11 से 14 मई के बीच धूल भरी आंधी, तेज हवाएं, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है. मई की शुरुआत में कुछ जगहों पर हुई बारिश और तेज आंधी के कारण तापमान में कमी देखने को मिली. लेकिन एक बार सोमवार से मौसम पलटी मारने जा रहा है और इस कारण तपती गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं. आइए आपको बताते हैं कि आपके शहर में अगले हफ्ते में मौसम कैसा रह सकता है.

मौसम करवट लेगा

आईएमडी के विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहा रहा पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर है. वैज्ञानिकों ने बताया कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह एक बड़ा तूफान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. यह सामान्य पश्चिमी विक्षोभ की तरह भारी बारिश या बाढ़ नहीं लाएगा. स्वतंत्र मौसम विशेषज्ञ नवजीप दहिया ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर घबराट फैलाई जा रही है. वास्तव में यह सामान्य से भी कमजोर है.

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कई राज्यों में बिगड़ेगा मौसम

भारत मौसम विभाग ने बताया कि 11 से 13 मई के दौरान दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी यूपी के अलग-अलग जिलों में इन तीन दिनों में धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. विभाग के अनुसार, 11 मई की सुबह से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं.

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IMD का पूर्वानुमान जानिए

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि देश के कुछ हिस्सों में 11 से 14 मई के बीच 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी 11 और 12 मई को बारिश देखने को मिल सकती है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 से 14 मई 2026 के बीच कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के कई राज्यों में 11 से 15 मई के बीच भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है.

कहां-कहां भारी बारिश की चेतावनी

गौरतलब है कि दक्षिण भारत में 11 मई को केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है. वहीं, 12 मई को केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश बढ़ सकती है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में हवाएं चलने की संभावना है. आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, केरलम और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बारिश और तूफान की संभावना है.

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