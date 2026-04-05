कहीं बारिश, तो कहीं कोहरा...अप्रैल में क्यों बदला मौसम? क्या है एक्सपर्ट की राय

Weather Update: अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली-NCR सहित कई राज्यों के मौसम में परिवर्तन आ गया है. दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध या हल्के कोहरे भी देखे गए, मौसम में परिवर्तन के पीछे की क्या वजह है. जानते हैं.
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Weather News: अप्रैल का महीना शुरू हो गया है. इस महीने में मौसम में अचानक परिवर्तन आया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बारिश और तेज हवाओं के साथ-साथ कई हिस्से में धुंध या हल्के कोहरे भी देखे जाने लगे, अप्रैल के महीने में कोहरे बहुत ही कम देखे गए हैं. इस महीने में ऐसी गतिविधि क्यों हुई? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी दी है.
24 घंटे पहले दिल्ली-NCR के कुछ हिस्से धुंध या फिर हल्के कोहरे में लिपटे हुए थे. राजस्थान में भी ये आलम देखा गया. जिसे लेकर एक्सपर्ट ने कहा कि यह परिवर्तन हाल ही में हुई बारिश, रात के तापमान में गिरावट और ज्यादा नमी की वजह से हुआ है. यह धुंध पिछले 48 घंटों में कई वजहों के मिलने का नतीजा थी.
जानकारों ने कहा कि शुक्रवार को हल्की बारिश से नमी का लेवल बढ़ गया, जबकि तापमान में थोड़ी गिरावट और रात भर आसमान काफी साफ रहने से कंडेंसेशन (वाष्पीकरण) और हल्का कोहरा बना. पिछले कुछ दिनों में तापमान कम होने और बारिश होने से दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में धुंध देखी गई. इसलिए, हवा में भारी नमी के साथ-साथ आसमान भी साफ था, ये आलम मार्च-अप्रैल में कभी-कभी देखा जाता है.
बता दें कि शनिवार को कम से कम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस (°C) रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 1.9 डिग्री ज्यादा था, लेकिन नमी वाली कंडीशन में कोहरा बनने में मदद के लिए यह अभी भी काफी कम था. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने यह भी बताया कि हाल ही में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उससे जुड़े बादलों ने तापमान को मॉडरेट करने और ह्यूमिडिटी लेवल पर असर डालने में भूमिका निभाई है.
कोहरे की शुरुआत के बावजूद, दिन की दोपहर काफी हल्की और सुहावनी हो गई और तापमान अप्रैल की शुरुआत के आम लेवल से नीचे रहा, मैक्सिमम तापमान 32°C था, जो नॉर्मल से लगभग 2 डिग्री कम था, जिससे राजधानी में दिन में हल्की गर्मी रही. हालांकि दिन में कम बारिश हुई, शहर के बेस वेदर स्टेशन सफदरजंग में कम ही बारिश हुई, 24 घंटे पहले 0.5mm बारिश रिकॉर्ड की गई.
कुछ जगहों पर बदलाव देखे गए, आयानगर में इसी दौरान 5.8mm बारिश हुई. IMD ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं चलीं और आसमान में बादल छाए रहे. IMD ने अनुमान लगाया कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम हल्का बना रहेगा, बीच-बीच में बादल छाए रहेंगे और रविवार शाम को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि रविवार और सोमवार को दिन का तापमान बढ़ने की संभावना है और सोमवार को रात को ही बारिश हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर असर डालेगा. एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 7 और 8 अप्रैल के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डालने की उम्मीद है, जिससे सोमवार रात से दिल्ली-NCR में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.
अब यह खतरनाक मौसम प्रणाली उत्तर भारत से आगे मध्य भारत की ओर शिफ्ट हो रही है. रविवार को झांसी, ग्वालियर और उत्तर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज तूफान और आंधी का खतरा जताया गया है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. इसके अलावा जस्थान और हरियाणा में बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है.
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