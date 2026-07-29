/उत्तर से दक्षिण तक अगले 4 दिन तक भारी बारिश का आतंक, बिगड़ते मौसम को लेकर IMD का अलर्ट; यहां सबसे ज्यादा खतरा

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बुधवार (29 जुलाई 2026) की सुबह तक छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों पर बना डीप डिप्रेशन धीरे-धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है. इसके चलते गुरुवार ( 30 जुलाई 2026) को पश्चिमी मध्य प्रदेश और 31 जुलाई 2026 को गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.
IMD के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम समेत सेंट्रल इंडिया में मानसूनी गतिविधियां सामान्य से ज्यादा एक्टिव रहेंगी.
मौसम विभाग की ओर से दक्षिण भारत, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में 29 जुलाई 2026-4 अगस्त 2026 के बीच भारी बारिश के बीच आंधी-तूफान चलने की संभावना है.
*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*
*Issue Time:* 29-07-2026 19:11 Hrs IST
*Validity Time:* 29-07-2026 22:11 Hrs IST
*Red Warnings*: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/uXWF2WQlRk
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 29, 2026
राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 30 जुलाई 2026- 4 अगस्त 2026 तक भारी बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात,ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी 30 जुलाई 2026- 4 अगस्त 2026 तक भारी बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में 29 जुलाई 2026- 4 अगस्त 2026 और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 29 जुलाई 2026-2 अगस्त 2026 तक भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.
Under the influence of Deep Depression over central parts of Chhattisgarh & adjoining north interior
Odisha, isolated extremely heavy rainfall (≥21 cm) likely over Vidarbha & Chhattisgarh on 29th; West Madhya Pradesh
on 30th and Gujarat Region on 31st July, 2026.
Monsoon… pic.twitter.com/ijwwXjV8Fx
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इसके अलावा 29 जुलाई 2026-4 अगस्त 2026 के बीच पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 31 जुलाई 2026- 2 अगस्त 2026 के बीच गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी काफी बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में 29 जुलाई 2026- 4 अगस्त 2026 के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भारी बारिश की बारिश की संभावना है.
IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, पेड़ों के गिरने और कच्चे मकानों को नुकसान हो सकता है. ऐसे में मछुआरों को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
The #Deep_Depression over central parts of Chhattisgarh & adjoining north interior Odisha moved westwards with a speed of 8 kmph during past 6 hours, and lay centred at 1730 hrs IST of today, the 29th July 2026, over central parts of Chhattisgarh near latitude 21.9°N and… pic.twitter.com/iWQ5Rz05Hu
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 29, 2026
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी आधिकारिक चेतावनियों पर लगातार नजर रखें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें.
गुजरात के धोलेरा में भारी बारिश के दौरान भोगवो नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी का पानी किनारों से बाहर बहने लगा और सड़कें पानी में डूब गईं. बारिश के चलते गांव और खेत दलदल में बदल गए हैं. एक तरफ गांवों में पानी कम हो गया है, लेकिन सड़कें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं. वहीं, पिप्ली-वटमन से पुराने हाईवे होते हुए बुरानपुर जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क पानी में डूबी हुई है. गांव की सड़कें पानी में डूबी होने के चलते वहां के सरपंच ने अपने गांव का संपर्क कट जाने की बात कही है.