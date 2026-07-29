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उत्तर से दक्षिण तक अगले 4 दिन तक भारी बारिश का आतंक, बिगड़ते मौसम को लेकर IMD का अलर्ट; यहां सबसे ज्यादा खतरा

Monsoon Update: राजधानी दिल्ली समेत अब देशभर में मॉनसून बड़ी तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग ( IMD) के मुताबिक, गुरुवार ( 30 जुलाई 2026) से लेकर अगले 3-4 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उससे सटे नॉर्थ ओडिशा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. कई राज्यों में तेज हवा चलने के साथ ही बारिश के चलते बाढ़, लैंडस्लाइड और जलभराव का खतरा भी बताया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 29, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:11 PM IST
उत्तर से दक्षिण तक अगले 4 दिन तक भारी बारिश का आतंक, बिगड़ते मौसम को लेकर IMD का अलर्ट; यहां सबसे ज्यादा खतरा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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