/उत्तर से दक्षिण तक अगले 4 दिन तक भारी बारिश का आतंक, बिगड़ते मौसम को लेकर IMD का अलर्ट; यहां सबसे ज्यादा खतरा

गुजरात के धोलेरा में भारी बारिश के दौरान भोगवो नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी का पानी किनारों से बाहर बहने लगा और सड़कें पानी में डूब गईं. बारिश के चलते गांव और खेत दलदल में बदल गए हैं. एक तरफ गांवों में पानी कम हो गया है, लेकिन सड़कें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं. वहीं, पिप्ली-वटमन से पुराने हाईवे होते हुए बुरानपुर जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क पानी में डूबी हुई है. गांव की सड़कें पानी में डूबी होने के चलते वहां के सरपंच ने अपने गांव का संपर्क कट जाने की बात कही है.