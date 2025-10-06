Advertisement
trendingNow12950495
Hindi Newsदेश

IMD Rain Alert: सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'

Heavy Rain Forecast: पिछले 24 घंटे में उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम अचानक बदला है. कई राज्यों में बारिश हुई है. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर यूपी-एमपी तक के लिए चेतावनी जारी की है. जरूरी न हो तो बाहर न निकलें. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IMD Rain Alert: सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'

IMD Rainfall Update: मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लोगों को आगाह किया है. दरअसल, एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ (Intense Western Disturbance) सक्रिय है और यह उत्तर-पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा और ओलावृष्टि ला सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सलाह दी है कि घर के अंदर ही रहें. हो सके तो यात्रा करने से बचें. सुरक्षा संबंधी अपडेट के लिए आधिकारिक सलाह मानें. अगले कुछ घंटों में भारी बारिश, ओले के साथ तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है. 

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. पिछले 24 घंटे में तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, असम और मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है. ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में ओले भी गिरे हैं. 

भीषण चक्रवातीय तूफान 'शक्ति' (Shakti Cyclone Update) अरब सागर में दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ गया है. फिलहाल यह कमजोर हो चुका है.

उत्तरी-पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर तीव्र पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है. इसके साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी असम के आसपास के क्षेत्र में हलचल देखी जा रही है. 

7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी

- 6 अक्टूबर के लिए जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में वर्षा के आसार हैं. मेघगर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इन राज्यों के लिए ऑरेंज वॉर्निंग जारी की गई है. 

- उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है. 

- पश्चिमी यूपी, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यलो वॉर्निंग जारी की गई है. पश्चिमी यूपी में ओले भी गिर सकते हैं. एमपी, यूपी, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में मेघवर्जन और वज्रपात की वॉर्निंग दी गई है. 

पूरे हफ्ते की जानकारी के लिए आप वीडियो देखकर मैप से समझ सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

India Weather news

Trending news

भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
;