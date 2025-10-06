IMD Rain Alert: सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'

Heavy Rain Forecast: पिछले 24 घंटे में उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम अचानक बदला है. कई राज्यों में बारिश हुई है. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर यूपी-एमपी तक के लिए चेतावनी जारी की है. जरूरी न हो तो बाहर न निकलें.
IMD Rainfall Update: मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लोगों को आगाह किया है. दरअसल, एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ (Intense Western Disturbance) सक्रिय है और यह उत्तर-पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा और ओलावृष्टि ला सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सलाह दी है कि घर के अंदर ही रहें. हो सके तो यात्रा करने से बचें. सुरक्षा संबंधी अपडेट के लिए आधिकारिक सलाह मानें. अगले कुछ घंटों में भारी बारिश, ओले के साथ तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है.
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. पिछले 24 घंटे में तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, असम और मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है. ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में ओले भी गिरे हैं.
Weather Alert – Northwest India
An intense Western Disturbance is bringing heavy to very heavy rainfall and hailstorms across Northwest India today, 6th October 2025.
Stay indoors and avoid travel if possible.
Follow official advisories for safety updates. pic.twitter.com/lzOUb9z9Bc
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 6, 2025
भीषण चक्रवातीय तूफान 'शक्ति' (Shakti Cyclone Update) अरब सागर में दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ गया है. फिलहाल यह कमजोर हो चुका है.
The #Cyclonicstorm “Shakhti” over westcentral and adjoining northwest Arabian Sea remained practically stationary during last 03 hours, and lay centered at 1130 hrs IST of today, near latitude 19.6°N and longitude 60.5°E, about 210 km southeast of Masirah (Oman). pic.twitter.com/DnNJmBdDix
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 6, 2025
उत्तरी-पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर तीव्र पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है. इसके साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी असम के आसपास के क्षेत्र में हलचल देखी जा रही है.
7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी
- 6 अक्टूबर के लिए जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में वर्षा के आसार हैं. मेघगर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इन राज्यों के लिए ऑरेंज वॉर्निंग जारी की गई है.
- उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है.
- पश्चिमी यूपी, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यलो वॉर्निंग जारी की गई है. पश्चिमी यूपी में ओले भी गिर सकते हैं. एमपी, यूपी, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में मेघवर्जन और वज्रपात की वॉर्निंग दी गई है.
दैनिक मौसम परिचर्चा (06.10.2025)
तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में, उत्तर-पश्चिम भारत में आज भारी से बहुत भारी वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है।
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 6, 2025
पूरे हफ्ते की जानकारी के लिए आप वीडियो देखकर मैप से समझ सकते हैं.
