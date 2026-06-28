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UP, MP, ओडिशा और ... मानसून पर अल नीनो की मार, गहराया बारिश का संकट; IMD की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

Weather Update: यूपी, एमपी और ओडिशा सहित देश के कई हिस्सों में अल नीनो का असर देखने को मिल रहा है. जिसके चलते अभी तक बारिश सामान्य से 43 प्रतिशत कम हुई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:04 AM IST
UP, MP, ओडिशा और ... मानसून पर अल नीनो की मार, गहराया बारिश का संकट; IMD की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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