/UP, MP, ओडिशा और ... मानसून पर अल नीनो की मार, गहराया बारिश का संकट; IMD की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

Weather Update: देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी बारिश से महरूम हैं. देश में अभी तक बारिश सामान्य से 43 प्रतिशत कम हुई है. हालांकि, अगले महीने पूरे देश में मानसून आएगा, इसके बाद कमी पूरी हो जाएगी. देश में काफी हद तक अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में इस साल सामान्य से कम बारिश होने का भी खतरा बढ़ गया है.
अल नीनो का असर तभी कम हो सकता है जब इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) नामक मौसमी घटना इसमें कुछ मदद करे, हालांकि, इसमें भी मदद मिलने की कम ही उम्मीद है. ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून सामान्य से 10 प्रतिशत कम ही रहेगा. IMD ने पहले ही 'नॉर्मल से कम' बारिश का अनुमान लगाया है. इसमें 60% संभावना है कि जून से सितंबर तक कुल बारिश 10% या उससे ज्यादा कम रहेगी.
2023 एक उदाहरण है जहां पॉजिटिव IOD ने मजबूत अल नीनो को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे भारत को लगभग नॉर्मल सीजनल बारिश हुई थी. IOD एक क्लाइमेट घटना है जो हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर को बताती है. यह अल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ENSO) के साथ गर्मियों के मानसून पर असर डालने वाले मुख्य कारणों में से एक है.
IMD के मुताबिक जून से सितंबर के बीच इस साल सामान्य से कम बारिश हो सकती है. कई इलाकों में सूखे की चिंता बढ़ गई है. क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान खेती के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से इसका असर खेती पर भी पड़ सकता है.
मेघालय में 82 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. गुजरात में ये आलम 79 प्रतिशत रहा, मणिपुर में 71 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 68 प्रतिशत, झारखंड में 66 प्रतिशत कम बारिश हुई, महाराष्ट्र में 59, उत्तर प्रदेश में 56 प्रतिशत, ओडिशा में 52 जबकि बिहार में अभी तक 50 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर सामान्य से 41 प्रतिशत कम बारिश हुई, यह क्षेत्र कोर मानसून पर निर्भर है. यहां पर खेती भी इसी पर निर्भर है. दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने 2-3 सप्ताह पहले मानसून के आने के बावजूद भी 30% से अधिक की कमी दर्ज की गई है.
कुल मिलाकर मध्य भारत में 57% की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली, इसके बाद पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में 44%, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 30% और उत्तर-पश्चिम भारत में 27% की कमी दर्ज की गई. ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं.