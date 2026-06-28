/UP, MP, ओडिशा और ... मानसून पर अल नीनो की मार, गहराया बारिश का संकट; IMD की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

अल नीनो का असर तभी कम हो सकता है जब इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) नामक मौसमी घटना इसमें कुछ मदद करे, हालांकि, इसमें भी मदद मिलने की कम ही उम्मीद है. ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून सामान्य से 10 प्रतिशत कम ही रहेगा. IMD ने पहले ही 'नॉर्मल से कम' बारिश का अनुमान लगाया है. इसमें 60% संभावना है कि जून से सितंबर तक कुल बारिश 10% या उससे ज्यादा कम रहेगी.