Weather Update: भीषण गर्मी के लिए रहिये तैयार, आसमान से बरस रही आग; यहां अभी से जारी हुआ Yellow Alert

Weather Update: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल गर्मी हद से ज्यादा परेशान करने वाली है. रोजाना तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. देश की राजधानी दिल्ली में आज सोमवार के मौसम की बात करें तो तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा था. मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी विकराल रूप ले सकती है. मार्च के महीने में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

स्काइमेट के मुताबिक आज सोमवार को दिल्ली में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि इस सीजन का अब तक का दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान रहा. यह सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था. मौसम विभाग के अनुमानों की मानें तो होली तक गर्मी और ज्यादा सताने लगेगी. होली तक तापमान 35 से 36 डिग्री तक पहुंच सकता है.

देश के अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात और मुंबई में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है. वहीं, ओडिशा में गर्मी अभी से कहर बरपा रही है. मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में आगामी दो दिनों लोगों को और तपती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. राज्य के कई इलाकों के लिए 16 और 17 मार्च के दिन गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 16 मार्च को बलांगीर, सोनपुर और बौद्ध जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 17 मार्च को बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, अनुगुल, नयागढ़, और खुर्दा जिले में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है, यहां के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.

महाराष्ट्र की बात करें तो यहां मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू को लेकर IMD अलर्ट जारी किया है. मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई गई है. पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में 16 मार्च तक लू चल सकती है. रविवार को मुंबई का तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

Maharashtra | We have issued a severe heat wave warning for today and tomorrow for the regions of Northern Konkan which includes Palghar, Mumbai and Thane. For March 16, we have issued a heat wave warning for the entire Konkan region: Dr Jayanta Sarkar, Head, IMD Mumbai pic.twitter.com/XPnEkuWznk

— ANI (@ANI) March 14, 2022