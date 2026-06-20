IMD Alert: भीषण गर्मी, लू और उमस की मार झेल रहे उत्तर और मध्य भारत के करोड़ों लोगों के लिए आखिरकार राहत की बड़ी खबर आ गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, पिछले कई दिनों से तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में अटका हुआ दक्षिण-पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ने लगा है. मानसून के एक्टिव होते ही देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने देश के करीब 15 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.
आईएमडी (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि बारिश के दौरान कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को गरज-चमक और बिजली गिरने (वज्रपात) के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जून महीने के शुरुआती पखवाड़े में मानसून की रफ्तार सुस्त रहने के कारण 17 जून तक पूरे देश में सामान्य से लगभग 37.8 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई थी, जिसने चिंता बढ़ा दी थी. लेकिन अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनी नई मौसमी परिस्थितियों के कारण मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है.
23 जून से करवट लेगा मौसम
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्री-मानसून एक्टिविटी शुरू होने वाली है, जो जल्द ही मुख्य मानसून में तब्दील हो जाएगी. सामान्य तौर पर जून के मध्य तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को कवर करने वाला मानसून इस बार थोड़ा लेट है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बचे हुए हिस्सों में मानसून 22 जून के बाद कभी भी दस्तक दे सकता है.
आईएमडी ने विशेष रूप से 23 जून से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है. दिल्ली में 23 से 25 जून के बीच धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश की उम्मीद है, जिससे तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की जाएगी. वहीं, यूपी और बिहार के किसानों के लिए यह बारिश संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि धान की रोपाई के लिए पानी का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी अगले 48 घंटों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं.