Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत! आगे बढ़ा दक्षिण-पश्चिम मानसून, जानिए आपके राज्य में कब होगी बारिश

भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत! आगे बढ़ा दक्षिण-पश्चिम मानसून, जानिए आपके राज्य में कब होगी बारिश

South West Monsoon Active: तेलंगाना में रुके रहने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर एक्टिव हो गया है. IMD ने दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 15 राज्यों में 23 जून से आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे उत्तर भारत को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 20, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:20 PM IST
भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत! आगे बढ़ा दक्षिण-पश्चिम मानसून, जानिए आपके राज्य में कब होगी बारिश
Image Credit: Weather Update

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET Re-Exam 2026: 22 लाख से ज्यादा छात्र कल देंगे री-एग्जाम, NTA की कड़ी निगरानी
NEET Re-Exam 202611 min ago
2
Gold Silver rate today13 min ago
3
neet ug 202616 min ago
4
SSC Delhi Police Constable Result 2026 declared27 min ago
5
Monsoon 202629 min ago