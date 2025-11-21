ठंड लगाने वाली है टॉप गियर, निकाल लीजिए रजाई; कब से पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी, मौसम विभाग ने बताया

Weather Update today: उत्तर भारत में दिल्ली हो या यूपी, हरियाणा और पंजाब जब ठंड पड़ती है तो कटकटा के हाड़कंपा देती है. आज कल तो सुबह शाम स्वेटर और रात में हल्के कंबल से भी काम चल जाता है. लेकिन अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, इसलिए जिन लोगों ने अब तक रजाइयां नहीं निकाली हैं, वो जल्द से जल्द निकालकर उसे भी धूप दिखा दें, ताकि वो ठंड के इस सीजन के लिए रेडी टू यूज मोड में आ सके. इस बीच मौसम विभाग आईएमडी (IMD) के मुताबिक आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में गिरावट आएगी. UP में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 11.9 डिग्री तक पहुंच चुका है,आने वाले समय में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है.

कब से पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

आईएमडी ने अलग-अलग केंद्रों से आ रही खबरों के मुताबिक मौसम के वैज्ञानिकों का मानना है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली और यूपी में कड़ाके वाली ठंड पड़नी शुरू हो सकती है. अभी नॉर्थ इंडिया के इन दोनों राज्यों में कोई मौसम प्रणाली एक्टिव नहीं है, इसलिए फिलहाल 25 नवंबर तक राहत रहेगी और उसके बाद से ही ठंड अपना असली रंग दिखा सकती है. राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हो चुका है. उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं के कारण धोरों की धरती में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आगे और ठंड पड़ने का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर में कई जगह पारा जमाव बिंदु से नीचे जा चुका है. यहां पहलगाम सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहां तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है. श्रीनगर में तो गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के अंत तक पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 21 नवंबर को हल्की बर्फबारी की संभावना है.

उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं से तापमान माइनस 5 डिग्री तक पहुंच गया है. ठंड से बदरीनाथ और केदारनाथ में पानी बर्फ बन गया है. मौसम विभाग आगे भी ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है.

जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते रात के तापमान में तेजी से गिरावट होने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल में अगले तीन दिनों तक शुष्क मौसम बना रहेगा. कोलकाता में आज के मौसम (Kolkata Weather Today) की बात करें तो शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 29° रहेगा.

दक्षिण भारत में बारिश की संभावना

साउथ इंडिया में तो वैसे ठंड नहीं पड़ती है, मौसम नॉर्मल रहता है. खासकर उत्तर भारत की ठंड से बचने के लिए कुछ लोग दक्षिण भारत का रुख करते हैं. दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है. दक्षिण-मध्य बंगाल में 21 और 22 नवंबर को नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है. तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है. चेन्नई में आज का मौसम (Chennai Weather Today) हल्की फुल्की बारिश हो सकती है. यहां न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.