Weather Update: ये राज्य हो जाएं सावधान! अगले दो दिन कहर ढाएगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Weather Forecast Today Updates: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. इसबीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने अब उन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. जहां अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 6 और 7 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है. इसी तरह तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज 4 अगस्त से 7 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान है. इसके अलावा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल व माहे में चार से सात अगस्त तक भारी बारिश होने के आसार हैं.

दो दिन संभलकर

IMD के मुताबिक उत्तरी कर्नाटक में 4 और 5 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है. इसी तरह दक्षिण कर्नाटक में 6 अगस्त को बारिश का अनुमान है. तो रायलसीमा में 4 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है. वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो शुक्रवार 5 अगस्त और तेलंगाना में 6 और 7 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

कब बारिश वाले इलाकों के लिए खुशखबरी

वहीं देश के मध्य भागों में कम बारिश की गतिविधि 04 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है और उसके बाद धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी. दरअसल इन इलाकों में बारिश बेहद कम हुई है इसलिए किसानों को पानी न बरसने की स्थिति में फसल के खराब होने की चिंता सता रहा है.

(i) Enhanced rainfall activity likely to continue over South Peninsula during next 3 days.

oFairly widespread/widespread rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over Lakshadweep on 03rd & 04th; pic.twitter.com/vc5dErjc3l

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 3, 2022