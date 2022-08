Weather Update: पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, आज इन राज्यों में होगी भारी बारिश; IMD ने दी चेतावनी

Weather Forecast Today Updates: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश (Heavy Rainfall) और बाढ़ (Flood) से जनजीवन प्रभावित हुआ है. पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है. उत्तराखंड (Uttarakhand), जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और हिमाचल (Himachal Pradesh) जैसे पहाड़ी राज्यों के कुछ इलाकों में बारिश कहर बनकर टूटी है. जम्मू-कश्मीर (J&K) में चिनाब नदी उफान पर है. उत्तराखंड की नदियां भी उफान पर नजर आई हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

देशभर के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए एक बार फिर बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है. वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में आज यानी सावन के तीसरे सोमवार को भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

दिल्ली के मौसम का हाल

देश की राजधानी दिल्ली में मानसून का असर लगातार दिख रहा है. पिछले कुछ दिनों से कभी तेज तो कभी रुक-रुक कर पूरे शहर में बादल बरस रहे हैं. इसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है. इस बीच रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम यानी 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुया. IMD ने सोमवार को आसमान में सामान्य रूप से बादल छाने के साथ आज हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी जताई है. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है.

Fairly widespread/widespread rainfall activity with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning over Uttarakhand during 31st July- 02nd August; Jammu & Kashmir on 31st July & 01st August; Punjab,Haryana,Himachal Pradesh on 31st July; East Uttar Pradesh on 01st & 02nd August.

