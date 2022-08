Weather Update: ये राज्य हो जाएं सावधान! आज भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Weather Forecast Today Updates: देश के कई हिस्सों में मानसून (Monsoon) इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है. वहीं हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), कर्नाटक (Karnataka), राजस्थान (Rajasthan), मध्य प्रदेश (MP), छत्तीसगढ़, बिहार (Bihar), झारखंड समेत देश के दूसरे राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने 15 अगस्त को देश के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है.

15 अगस्त को ये अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने जम्मू (Jammu) के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट. इसी के साथ पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

बंगाल में रेड अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से में रविवार को बने दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने बताया कि दबाव के क्षेत्र के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और इसका असर सोमवार सुबह तक ऐसे ही रहने का अनुमान है.

बंगाल की खाड़ी के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बने दबाव के क्षेत्र से राज्य के पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, इस दबाव के क्षेत्र के कारण झारग्राम, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, बांकुरा, पुरुलिया, पूर्वी बर्द्धमान और पश्चिमी बर्द्धमान जिलों में सोमवार सुबह तक भारी बारिश की संभावना है.

 Isolated very heavy rainfall also likely over Uttarakhand on 14th; Himachal Pradesh on 14th & 15th; West Rajasthan on 16th; East Rajasthan on 14th & 16th August, 2022.

 Isolated extremely heavy falls also likely over East Rajasthan on 15th August, 2022.6/6 pic.twitter.com/cwESiM3fsd

