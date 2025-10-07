घर में रहें सेफ रहें! कहीं दरकेंगे पहाड़ तो कहीं गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी

Weather forecast today: कैलेंडर की तारीख पलटते ही मंगलवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले. देश के तमाम प्रमुख शहरों से लेकर दिल्ली तक बारिश ने मौसम में ठंड बढ़ा दी है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने देशभर के मौसम का हाल बताते हुए वार्निंग जारी की है.
Trending Photos
Weather alert today: मौसम विभाग (IMD) ने जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताया है. आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. जम्मू-कश्मीर में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है. वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने के बाद मौसम विभाग यानी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आईएमडी ने जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-लेह राजमार्गों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की चेतावनी जारी करते हुए स्थानीय निवासियों और सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
देश के मौसम का हाल
आईएमडी के सोशल मीडिया एक्स के हैंडल @Indiametdept से जारी की गई चेतावनी के मुताबिक उत्तरी हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आकार 50-100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के विशाल दायरे तक हो सकता है! इनका व्यास औसतन 300-600 KM तक होता है.
दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है. राजधानी दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी के मौसम में आए इस बदलाव यानी बारिश की वजह एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ को बताया गया है. दिल्ली में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है.
हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है. लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है.
हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आपको बताते चलें कि हिमाचल के निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है.
जम्मू में आज स्कूल बंद यात्रा स्थगित
मौसम विभाग की इस चेतावनी के साथ जम्मू प्रशासन ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है. आपको बताते चलें कि वैष्णो देवी यात्रा 8 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है.
चुनावी राज्य में भी संभलकर!
बिहार के कई जिलों में फिर से बाढ़ के हालात है. बाढ़ की चपेट में मधुबनी, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, सहरसा और खगड़िया के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. कोसी, बागमती और कमला बलान नदी उफान पर हैं. मौसम विभाग ने आज भी राज्य में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
ये भी पढ़ें- भारत में आया इंस्टाग्राम मैप्स फीचर : फटाफट जानिए फायदे, नुकसान और सबकुछ
वहीं पश्चिमी भारत की बात करें तो राजस्थान के बूंदी में एक घंटे की बारिश से अफरा तफरी मच गई. तेज बहाव के सामने जो आया वो बहता ही चला गया.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.