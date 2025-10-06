बारिश और तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज, कहीं रेड तो कहीं येलो अलर्ट जारी

Weather forecast today: पूरे देश में मौसम अजब-गजब रंग दिखा रहा है. मुंबई से लेकर चेन्नई, कोलकाता और दार्जिलिंग से लेकर दिल्ली तक मौसम के कई रंग देखने को मिले हैं. इस बीच मौसम विभाग (imd) ने देश के मौसम का हाल बताते हुए वार्निंग जारी की है.
Weather alert today: मौसम विभाग (IMD) ने अपने डेली वेदर बुलेटिन में जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताया है. आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है. खराब मौसम की वजह से जम्मू में आज स्कूल बंद रहेंगे. वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई. वहां भी आज लोगों को सतर्क रहने की एडवायजरी जारी की गई है. आपको बताते चलें कि दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से हुई मौतों पर पीएम मोदी ने संवेदना जताई है.
मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर को कई राज्यों में तेज बरसात की आशंका को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है.
