Weather Forecast: अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Forecast Today Updates: मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान पर बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते मॉनसून अगले 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा. वहीं पश्चिम और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आसमानी आफत बनकर बरस रही बारिश से आज भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. नदिया उफान पर हैं. भारी बारिश से लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के अलर्ट में आज से लेकर अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसी तरह कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं विदर्भ क्षेत्र में मंगलवार 19 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है.

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं 19 और 20 जुलाई को मूसलाधार बारिश के अनुमान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से सतर्क और सचेत रहने को कहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 में से सात जिलों में 19 और 20 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञानियों का मानना है कि अगले चार दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं.

देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गयी है जबकि बाकी जिलों में भी कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों समेत ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और कई जगह उनका जलस्तर चेतावनी के निशान के पास पहुंच गया है.

यूपी के मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की टर्फ लाइन ऊपर की ओर आ रही है जिससे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज सोमवार तेज मानसूनी बारिश होने की संभावना बन रही है. इसके लिए IMD ने पूरे यूपी में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. इसके अलावा, अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक संग छींटे पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 18 जुलाई तक पूरी तरह से मॉनसून सक्रिय होने के आसार है.

राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है. राजस्थान में जयपुर के साथ-साथ उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और सिरोही में तेज बारिश का अनुमान है. पूर्वी राजस्थान में आगामी चार से पांच दिन तक अधिकांश जिलों में बादलों की गरज के साथ बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. अलवर और श्रीगंगानगर में फिर भारी बारिश हो सकती है. वहीं भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.

o Widespread light/moderate rainfall with heavy falls very likely over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during next 5 days.

ü Isolated very heavy falls also likely over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya during 18th-21st July, 2022. pic.twitter.com/clur4Fe8xR

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 17, 2022