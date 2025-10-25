वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक! आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट जारी

Weather Update today: आईएमडी यानी मौसम विभाग (IMF) ने वीकेंड पर देशभर के मौसम का हाल बताया है. मौसम बुलेटिन से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक 25 अक्टूबर, शनिवार को बाढ़ और बारिश से जुड़ा बड़ा अलर्ट जारी किया है. देश के कई हिस्सों में मौसम की मार का डबल अटैक देखने को मिलेगा. इसके साथ ही आईएमडी ने कई राज्यों में मौसम के संभावित खतरे से जुड़ा रेड अलर्ट जारी किया है. आज केरल, कर्नाटक में मौसम बिगड़ने के साथ मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

इन राज्यों में भी संभलकर!

आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक वीकेंड पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. कई इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में वहां बारिश और ठंड की मार यानी मौसम का डबल अटैक देखने को मिल सकता है. वहीं जहां भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, वहां पर 'बाढ़' जैसे हालात यानी जलजमाव देखने को मिल सकता है, इसकी गिनती भी मौसम की मार यानी डबल अटैक जैसी हो सकती है.

आईएमडी मौसम चेतावनी!

दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इन जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. तमिलनाडु, केरल और माहे में 25 से 28 अक्टूबर तक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है. वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा: 25-29 अक्टूबर और ओडिशा में 27 से 29 अक्टूबर को कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

IMD Weather Alert ! A Low Pressure Area over the southeast Bay of Bengal is likely to intensify into a Cyclonic Storm by 27th Oct over the southwest & adjoining westcentral Bay of Bengal. Heavy to very heavy rainfall expected over:

Tamil Nadu, Kerala & Mahe: 24–28 Oct… pic.twitter.com/fesSD5a8C8 — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 24, 2025

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 27 अक्तूबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है. हिमाचल में कुछ हिस्सों में हुई बर्फबारी से बदले मौसम के बीच न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है. 27 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. जिससे कई जिलों में बारिश की संभावना है.

पहाड़ों में हो रहे मौसम का बदवाव मैदानी इलाकों यानी उत्तर भारत पर पड़ेगा. खासकर दिल्ली-एनसीआर (Delhi weather update) में भी स्वेटर वाली ठंड तेजी से नजदीक आ रही है.