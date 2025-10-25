Advertisement
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक! आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट जारी

Weather forecast 25 October: आईएमडी यानी मौसम विभाग ने शनिवार को बाढ़ और बारिश से जुड़ा बड़ा अलर्ट जारी किया है. देश के कई हिस्सों में मौसम की मार का डबल अटैक देखने को मिलेगा. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:39 AM IST
Weather Update today: आईएमडी यानी मौसम विभाग (IMF) ने वीकेंड पर देशभर के मौसम का हाल बताया है. मौसम बुलेटिन से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक 25 अक्टूबर, शनिवार को बाढ़ और बारिश से जुड़ा बड़ा अलर्ट जारी किया है. देश के कई हिस्सों में मौसम की मार का डबल अटैक देखने को मिलेगा. इसके साथ ही आईएमडी ने कई राज्यों में मौसम के संभावित खतरे से जुड़ा रेड अलर्ट जारी किया है. आज केरल, कर्नाटक में मौसम बिगड़ने के साथ मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

इन राज्यों में भी संभलकर!

आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक वीकेंड पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. कई इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में वहां बारिश और ठंड की मार यानी मौसम का डबल अटैक देखने को मिल सकता है. वहीं जहां भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, वहां पर 'बाढ़' जैसे हालात यानी जलजमाव देखने को मिल सकता है, इसकी गिनती भी मौसम की मार यानी डबल अटैक जैसी हो सकती है.

आईएमडी मौसम चेतावनी!

दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इन जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. तमिलनाडु, केरल और माहे में 25 से 28 अक्टूबर तक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है. वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा: 25-29 अक्टूबर और ओडिशा में 27 से 29 अक्टूबर को कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

अपडेट रहें और सुरक्षित रहें!

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 27 अक्तूबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है. हिमाचल में कुछ हिस्सों में हुई बर्फबारी से बदले मौसम के बीच न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है. 27 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. जिससे कई जिलों में बारिश की संभावना है.

पहाड़ों में हो रहे मौसम का बदवाव मैदानी इलाकों यानी उत्तर भारत पर पड़ेगा. खासकर दिल्ली-एनसीआर (Delhi weather update) में भी स्वेटर वाली ठंड तेजी से नजदीक आ रही है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

