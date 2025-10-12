सर्दी लगा रही टॉप गियर! कहीं बादलों से बरसेगी आफत तो कहीं बर्फबारी, आज इन राज्यों में संभलकर जाइएगा; अलर्ट जारी

Weather Forecast today: देशभर में मौसम लगातार अजब-गजब रंग दिखा रहा है. पहाड़ों में बर्फबारी जारी है. कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के शेष भागों, पूरे झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ भागों की बात करें तो इन राज्यों में अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है. बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो कई राज्यों में भारी बारिश हुई. खासकर तमिलनाडु, मिजोरम और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयलसीमा , केरल, लक्षद्वीप पूर्वी मध्य प्रदेश में जहां 7 से 20 सेंटी मीटर बारिश हुई.

आज के मौसम का हाल

आज के मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं. रविवार से लेकर बुधवार तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है. इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों अलावा अन्य राज्यों में जा रहे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में रविवार को बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में मौसम शुष्क रहेगा.

ठंड लगा रही टॉप गियर

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानों खासकर दिल्ली और एनसीआर में तापमान का गिरना शुरू हो गया है. दिल्ली की सर्दी तो वैसे भी देशभर में मशहूर है. रात में दिल्ली-एनसीआर में सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है. रात का तापमान नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत दिल्ली तक में 18 डिग्री तक पहुंच चुका है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक दीपावली के आस-पास पारे का मीटर और डाउन हो सकता है इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है. आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इस साल सर्दी विकराल रूप दिखा सकती है. दिल्ली में आज बारिश न होने का पूर्वानुमान है.