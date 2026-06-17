यूपी की बात करें तो आज मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, एटा, इटावा, हमीरपुर कानपुर, बांदा, प्रयागराज जैसे कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं यहां पर 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है. इसके अलावा बिहार में 24 घंटे के दौरान पटना सहित ज्यादातर भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा. भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जैसे कई जिलो में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, दिल्ली NCR मेंआंशिक बादल छाए रहेंगे.