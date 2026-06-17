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UP, बिहार-दिल्ली, कश्मीर और... कहीं पर बारिश तो कहीं पर सूखा! अमेरिकी सैटेलाइट से क्या दिखा?

Weather Update: धीरे-धीरे देश के कई राज्यों में बारिश होने लगी है. आने वाले दिनों में मौसम में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. यूपी, बिहार और दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:05 AM IST
UP, बिहार-दिल्ली, कश्मीर और... कहीं पर बारिश तो कहीं पर सूखा! अमेरिकी सैटेलाइट से क्या दिखा?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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