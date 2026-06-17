Weather Update: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है. जबकि कुछ राज्यों में लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. अरब सागर से नमी वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं की वजह से मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बारिश हुई. नमी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई. आने वाले दिनों में मौसम में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. यूपी, बिहार और दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा जानते हैं.
मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि अगले 4-5 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं. यहां पर तेज बारिश हो सकती है. यहां पर मानसून की अच्छी स्थिति बन रही है.
यूपी की बात करें तो आज मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, एटा, इटावा, हमीरपुर कानपुर, बांदा, प्रयागराज जैसे कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं यहां पर 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है. इसके अलावा बिहार में 24 घंटे के दौरान पटना सहित ज्यादातर भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा. भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जैसे कई जिलो में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, दिल्ली NCR मेंआंशिक बादल छाए रहेंगे.
पिछले 24 घंटे पहले श्रीनगर और कश्मीर के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलीं, जिससे कुछ इमारतों को नुकसान हुआ, जबकि घाटी के कई हिस्सों में बारिश हुई. कई हिस्सों में आंधी और ओले भी गिरने की खबर आई. तेज हवाओं की वजह से घरों की छतें उड़ गई. श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके निशार इलाके में भी ओले गिरे.
एक तरफ कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन और अमेरिकन मौसम एजेंसियों की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने चिंता बढ़ा दी है. इन तस्वीरों में भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. देश के बड़े हिस्सों में जून के बीच के हिसाब से बादल बहुत कम दिख रहे हैं, जिससे मौसम के इस अहम दौर में लंबे समय तक बारिश की कमी की चिंता बढ़ गई है.