/80 की रफ्तार से चलेगी हवा, 20 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट... दिल्ली से बंगाल तक बदलेगा मौसम; IMD का नया अपडेट

Weather Forecast 21 August 2026: अगस्त के आखिरी सप्ताह भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि शुक्रवार यानी 21 अगस्त को दिल्ली, बिहार, बंगाल समेत देश के 20 से अधिक राज्यों में मौसम का रौद्र रूप देखने की संभावना है. इनमें से कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.
दरअसल, इस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग अंदाज नजर आ रहा है. कहीं बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कुछ जगहों पर धूप और उमस वाली गर्मी से लोग परेशान हैं. इस बीच आईएमडी की नई भविष्यवाणी ने लोगों को राहत दी है. आइए आपको बताते हैं कि आपके शहर में आज मौसम का क्या रूप देखने को मिल सकता है.
आईएमडी ने बताया है कि देश के कई राज्यों में आज 70 से 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा पूर्वी यूपी में आकाशीय बिजली और वज्रपात का कहर देखने को मिल सकता है. वहीं, कुछ पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन भी देखने को मिल सकता है. इस दौरान तटीय इलाकों में मछुआरों और मैदानी इलाकों में किसानों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 21 अगस्त यानी आज देश के 20 से अधिक राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा. दिल्ली, बिहार, यूपी, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, असम त्रिपुरा, नगालैंड, सिक्किम, केरलम, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिलेगी. इस दौरान तेज आंधी भी कहर बरपाएगी.
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. उम भरी गर्मी के बीच हल्की बारिश के कारण तापमान में कमी जरूर आ रही है, लेकिन इसका असर देर तक नजर नहीं आ रहा है. आईएमडी के अनुसार, 21 अगस्त की शाम तक दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ आंधी देखने को मिल सकती है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.
बिहार के कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. पटना में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
यूपी में आज बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में आज तेज हवाएं के साथ बारिश की संभावना है, तो पूर्वी यूपी में भी झमाझम बारिश के आसार हैं. इस दौरान तेज रफ्तार में हवाएं चल सकती हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.
मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी मौसम करवट लेने जा रहा है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरखंड के कुछ जिलों के लिए आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश के साथ कुछ हिस्सों में तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ संवेदनशील हिस्सों में भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की गई है. विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं. तमिलनाडु, तेलंगाना, केरलम और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
विभाग ने तटीय और आंतरिक इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कई दिनों तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.