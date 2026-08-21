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80 की रफ्तार से चलेगी हवा, 20 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट... दिल्ली से बंगाल तक बदलेगा मौसम; IMD का नया अपडेट

देश के कई राज्यों में आज मौसम करवट लेने जा रहा है. आईएमडी के मुताबिक, मौदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:14 AM IST
80 की रफ्तार से चलेगी हवा, 20 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट... दिल्ली से बंगाल तक बदलेगा मौसम; IMD का नया अपडेट
Image Credit: तटीय इलाकों में मछुआरों को सावधानी बरतने की अपील की गई. (फोटो- ANI)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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