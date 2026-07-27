Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /24 घंटे में बदलने जा रहा मौसम का मिजाज, दिल्ली से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट; 20 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

24 घंटे में बदलने जा रहा मौसम का मिजाज, दिल्ली से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट; 20 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

देश के अधिकांश राज्यों में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 27, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:04 PM IST
24 घंटे में बदलने जा रहा मौसम का मिजाज, दिल्ली से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट; 20 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं 23 साल की ASI ज्ञानेश्वरी यादव? स्कॉटलैंड में जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर
Rajnandgaon news57 min ago
2
vehicle owners1 hr ago
3
Delhi news1 hr ago
4
pok1 hr ago
5
Film Bhai Tera Star Hai1 hr ago