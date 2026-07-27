/24 घंटे में बदलने जा रहा मौसम का मिजाज, दिल्ली से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट; 20 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Weather Update 28 July 2026: उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है. अगले कुछ घंटों में मौसम का मिजाज बदलेगा और कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. बढ़ती गर्मी के बीच आईएमडी ने लोगों को राहतभरी खबर देते हुए बताया कि देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.
दरअसल, जुलाई की शुरुआत के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ था, लेकिन मौसम में परिवर्तन के साथ मानसूनी बारिश का सिलसिला थम गया. जिसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी. अब एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है. इस बीच आइए आपको बताते हैं कि 28 जुलाई को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा?
मंगलवार को दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. सोमवार शाम को मौसम का मिजाज बदला और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. हालांकि, मौसम विभाग ने बताया कि कल से मौसम का रुख बदल जाएगा और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी और इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
दिल्ली के साथ यूपी के भी अधिकांश जिलों में मौसम का रुख बदलने जा रहा है. अगले 24 घंटों में राज्य के लगभग सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की प्रबल संभावना है. पूर्वी यूपी में फिलहाल उमसभरी गर्मी पड़ रही है, जिससे कल शाम तक राहत मिलने की संभावना है. मंगलवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आईएमडी ने आगामी कुछ दिनों के लिए बिहार के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, पटना समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का रुख बदलने जा रहा है. उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश की संभावना है. इसके साख ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. विभाग ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है.