यहां आज से दो दिन तक बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार, जानें मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिसंबर का महीना आगे बढ़ते ही दिल्ली (Delhi) समेत पूरे उत्तर भारत मौसम (Weather) तेजी से बदलने लगा है. वहीं चक्रवात जवाद के कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने के साथ मौसम विभाग (IMD) ने मौसम के बदलाव को लेकर जानकारी साझा की है. IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ बना है वहीं पूर्वोत्तर अरब सागर पर एक सर्कुलेशन बन गया है. जिसकी वजह से मौसम में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

'भारी बर्फबारी का अनुमान'

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मौसम में इस बदलाव के चलते जम्मू-कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में अगले दो दिन यानी सोमवार और मंगलवार को दिन में हल्की से भारी बर्फबारी (Heavy Snowfall) हो सकती है. वहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश (Rain) भी हो सकती है.

दिल्ली में रविवार रात हुई बारिश बता रही है कि अब जल्दी ही उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने वाला है. IMD के इस अनुमान के हिसाब से अभी तक सर्दी का अहसास न देने वाले इस विंटर सीजन में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो सकती है.

मौसम का मिजाज

and light isolated to scattered rainfall/snowfall on 06th. Isolated heavy rainfall/snowfall is likely over Kashmir-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during next 24 hours. — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 5, 2021

जवाद की मुसीबत बीतने के बाद आए IMD के अनुमान के मुताबिक आज और कल दो दिन में कश्मीर के मैदानी इलाकों में दो से तीन इंच जबकि और ऊंचाई वाले स्थानों पर छह से सात इंच तक बर्फबारी हो सकती है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिर सकती है वहीं, जवाद के उत्तर-पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से नीचे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है.

दक्षिण भारत का मौसम

मौसम विभाग (IMD) ने केरल (Kerala) के कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड और वायनाड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और सोमवार 6 दिसंबर को बिजली गिरने के साथ भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी दी है.

गौरतलब है कि बदलते मौसम का असर तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयंबटूर में भी दिखा है. यहां बारिश और लैंडस्लाइड के कारण मशहूर रेल सेवा नीलगिरी माउंटेन रेल सेवा को बंद कर दिया गया है.

रेलवे ट्रैक पर बारिश और इससे होने वाले लैंडस्लाइड को देखते हुए मेट्टुपालयम से उधगमंडलम तक ट्रेन सेवा को 14 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है. 14 दिसंबर के बाद हालात को देखते हुए दोबारा ट्रेन सेवा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा.

पूर्वी भारत में मौसम का हाल

जवाद के टकराने के बावजूद उड़ीसा के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है. यहां जवाद के चलते आंध्र प्रदेश की तरह राहत और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

Dep near Odisha coast moved northeastwards with a speed of 25 kmph during past 06 hours, and lay centered at 1730 hrs IST of today, over northwest BOB close to Odisha coast about 30 km southeast of Paradip. @osdmaodisha @airnewsalerts @DDNewslive pic.twitter.com/eWBN2KUrP6 — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 5, 2021

