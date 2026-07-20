Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

पहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी ने एक बार फिर बरिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. दिल्ली समेत कई राज्यों में 21 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 20, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:45 PM IST
पहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोरोना का 'ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन'... क्या 2021 का डराने वाला दौर लौटने वाला है?
 corona virus53 min ago
2
Shah Rukh Khan54 min ago
3
Haryana news56 min ago
4
Delhi metro1 hr ago
5
Boss Scam1 hr ago