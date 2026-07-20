/पहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

Weather Updates: उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में सोमवार (20 जुलाई) को हल्की बारिश हुई. वहीं, पहाड़ी राज्यों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं. इस कारण पहाड़ी इलाकों में तापमान में भी कमी आई है.
दरअसल, पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का रुख बदलने जा रहा है. जहां जम्मू-कश्मीर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं दिल्ली से सटे इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. इस बीच आइए आपको बताते हैं कि 21 जुलाई यानी मंगलवार को मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है.
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है. इस बीच मौसम ने सोमवार को थोड़ी राहत दी. राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में 21 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने कहा कि इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
उत्तर प्रदेश में मौसम का अलग रूप देखने को मिल रहा है. यूपी के पूर्वी हिस्सों में जहां पिछले एक से दो दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी हिस्सों में बारिश का अभी भी इंतजार है. इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के करीब सभी जिलों में 21 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकता है. इस बीच तापमान में भी कमी आएगी.
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बिहार के अधिकांश राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक, अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. बारिश ने तापमान में गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन इस कारण उम बढ़ गई है.
जम्मू-कश्मीर इस समय एक बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का सामना कर रहा है. कश्मीर मौसम विभाग ने पूरे जम्मू-कश्मीर में रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों और जम्मू प्रांत के पुंछ-राजौरी और चिनाब घाटी में अधिक तीव्रता की चेतावनी दी गई थी. मौसम विभाग (MET) ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों (पर्यटकों और तीर्थयात्रियों सहित) को चेतावनी देते हुए कहा है कि 20 से 23 जुलाई के बीच रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी और ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश होगी.
उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है. इस दौरान कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड हुई है. आईएमडी उत्तराखंड के पहाड़ वाले हिस्से में 21 जुलाई को भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. वहीं, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.
उधर, हिमाचल प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसका सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा. बारिश के साथ मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.