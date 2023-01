Weather Update: उत्तर भारत में मौसम को लेकर IMD की डराने वाली भविष्यवाणी, हीटर-गीजर सब हो जाएंगे फेल

North India Weather: ठंड से जूझ रहे उत्तर भारत के लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में पारा गिरने की संभावना है. ये न्यूनतम -4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से ये जानकारी सामने आई है.

हालांकि पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति में सुधार हुआ है. लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से चल रही तेज हवाओं के कारण, मौसम विशेषज्ञ के अनुसार यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और कोहरा जल्द ही लौटेगा. मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि 14 से 19 जनवरी के बीच बर्फीली, भीषण ठंड का अनुभव होगा और 16 से 18 जनवरी तक इसके चरम पर रहने की संभावना है.

मौसम विशेषज्ञ ने एक ट्वीट किया कि एक सप्ताह में उत्तरी मैदानी इलाकों में शीतलहर चलेगी. भारत में शीतलहर का आगामी दौर 14-19 जनवरी 2023 के दौरान वास्तव में चरम पर होगा. मैदानी इलाकों में -4°c से +2°c तक का तापमान रह सकता है. इस बीच, दिल्ली में आज (गुरुवार) हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. नई दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RWFC) ने गुरुवार, 12 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

Don't know how to put this up but upcoming spell of #Coldwave in #India look really extreme during 14-19th January 2023 with peak on 16-18th, Never seen temperature ensemble going this low in a prediction model so far in my career.

Freezing -4°c to +2°c in plains, Wow! pic.twitter.com/pyavdJQy7v

— Weatherman Navdeep Dahiya (@navdeepdahiya55) January 11, 2023