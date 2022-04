Weather Updates: इन 7 राज्यों के लोगों पर मंडरा रहा खतरा! मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी की चेतावनी

Weather Updates: देश के उत्तरी राज्यों में लगातार बढ़ती गर्मी (Summer) ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं. लोग टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि अगले 5 दिनों तक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू डिविजन, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में लू (Heat Wave) चलेगी. ऐसे में लोग बिना वजह बाहर निकलने से बचें. अगर कहीं बाहर निकलना जरूरी भी हो तो साथ में पानी और सिर पर छतरी या कपड़े का इंतजाम जरूर कर लें.

Heat Wave Spell likely to continue over Jammu division, Himachal Pradesh, south Haryana-Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh during next 5 days. pic.twitter.com/0X0m6iUGTX

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 5, 2022