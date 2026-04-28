जहां अर्थियां जलती हैं, वहां हुई जयमाला... जोड़े ने श्मशान घाट पर सजाया शादी का मंडप, भड़के लोग

Wedding Ceremony in a Crematorium: जब भी शादी के वेन्यु का ख्याल आता है तो, जहन में खूबसूरत जगहें घूमने लगने लगती है. हर किसी की यह ख्वाहिश होना भी स्वाभाविक है कि उसकी शादी जिस जगह पर हो रही हो, वो जगह हर मामले में शानदार और आलीशान होनी चाहिए. हालांकि उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक बेहद अजीब खबर सामने आई है. यहां एक जोड़े ने किसी बेहतरीन से बेंक्वेट में शादी करने की बजाए श्मशान में अपने जयमाला की रस्में पूरी कीं.

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मर्चुला क्षेत्र में एक विवाह समारोह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रामगंगा और बदनगढ़ नदी के संगम पर मौजूद उस स्थान पर शादी की रस्में निभाई गईं, जिसे स्थानीय लोग वर्षों से अंत्येष्टि स्थल के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं. इसी जगह पर नवविवाहित जोड़े ने विधि-विधान के साथ जयमाला की रस्म पूरी की, जिसका वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया.

वायरल हुआ श्मशान में शादी वाला वीडियो

बताया जा रहा है कि यह विवाह समारोह कुछ दिन पहले आयोजित हुआ था. समारोह के दौरान सजावट कर उसी स्थान को मंडप का रूप दिया गया और मेहमानों की मौजूदगी में शादी की रस्में निभाई गईं. जैसे ही इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया, यह तेजी से वायरल हो गया और लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

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लोगों में भारी नाराजगी, हो रहा है विरोध

लोगों में खास नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस जगह पर अंतिम संस्कार होते हैं, वहां विवाह जैसे शुभ आयोजन को अंजाम दिया गया. कई लोग इसे स्थानीय परंपराओं और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी बता रहे हैं और इसे असंवेदनशील कदम मान रहे हैं. स्थानीय स्तर पर विरोध बढ़ता जा रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता परम कांडपाल ने इस आयोजन पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि श्मशान घाट जैसी जगह पर इस तरह का कार्यक्रम करना पूरी तरह अनुचित है और यह स्थानीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है.

प्रशासन ने क्या कहा?

मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है. तहसीलदार आबिद अली ने साफ किया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, विशेष रूप से अंत्येष्टि स्थल पर आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना नियमों के खिलाफ है.